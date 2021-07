Il y a trente ans, le premier satellite européen conçu par la division spatiale d'Airbus, s'élançait

Il y a 30 ans, le premier satellite européen d'observation était lancé. Le 17 juillet 1991, un lanceur Ariane 4 mettait sur orbite le satellite d'observation de la Terre ERS-1 (European Remote-Sensing Satellite). C'est l'ancêtre de tous les satellites européens modernes d'observation de la Terre.

L'observation de la Terre, le seul secteur spatial où l'Europe est un leader mondial

Il pesait près de deux tonnes et demi, l'ERS-1 a été développé et construit par un consortium industriel de plus de 50 sociétés dans 14 pays, et dirigé par ce qui est aujourd'hui Airbus Defence and Space. À l'époque, il s'agit du satellite le plus avancé et le plus complexe et le premier satellite européen à être équipé d'un système radar et d'instruments à micro-ondes pour observer les terres et les mers. Ainsi on a pu observer des régions qui échappaient à la vue des satellites à cause des nuages ou de brouillard. Des images d'une résolution de 30 mètres ont pu en être produites.

L'observation de la Terre est probablement le seul secteur spatial dans lequel l'Europe est un leader mondial. - Airbus Defence & Space

Après neuf ans de service, soit plus de trois fois sa durée de vie prévue, la mission ERS-1 s'est terminée le 10 mars 2000. Il a effectué en tout 45.000 orbites et transmis 1,5 million d'images radar à la Terre. Aujourd'hui, ERS-1 est également considéré comme un pionnier de la recherche environnementale depuis l'espace. Depuis, de nombreux programmes satellites nationaux et d'autres projets européens se sont développés. Les satellites MetOp de deuxième génération (MetOp-SG) sont actuellement en cours de construction sous la direction d'Airbus, comme le satellite de recherche sur les glaces CryoSat (depuis 2010) et de la mission à trois satellites Swarm (depuis 2013) qui étudie le champ magnétique terrestre et aussi d’Aeolus (depuis 2018) qui génère des profils de vent à l'échelle mondiale.