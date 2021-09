"Il y a un déni d'Alzheimer car cette maladie fait peur" constate Jean-François Nobels, de France Alzheimer

225 000 nouveaux cas d'Alzheimer sont diagnostiqué chaque année. Si près d'un million de personnes en sont aujourd'hui atteintes en France, elles pourraient être deux fois plus en 2040. En cause, le vieillissement de la population, mais aussi l'amélioration des diagnostics. Car au-delà des malades recensés, "il y a _de nombreuses personnes encore non diagnostiquées_, il est très difficile de savoir combien exactement", estime Jean-François Nobels, le délégué de France Alzheimer Somme pour la Côte Picarde.

Des pertes de repères, une mémoire immédiate défaillante

Les premiers signes sont souvent une désorientation, qui traduit une perte des repères spatio-temporelles et de la mémoire immédiate. "Dans le cerveau, c'est l'hippocampe, le siège de la mémoire immédiate, qui est touché. Donc une personne de votre entourage qui vous demande l'heure 25 fois en suivant ou qui est désorientée, ce peuvent être les prémices d'un syndrome d'Alzheimer"

Pour diagnostiquer cette maladie, la première chose à faire est de se tourner vers son médecin généraliste : "C'est à lui qu'il faut en parler d'abord. Il dirigera ensuite le malade et l'aidant vers une consultation mémoire. L'important est de détecter au plus vite les troubles de cette maladie. Il y a un centre mémoire à l'hôpital d'Amiens, ainsi qu'à celui d'Abbeville".

"Etre bien informé évite de faire des bêtises"

La Journée mondiale Alzheimer est organisée ce mardi. L'objectif : sensibiliser la population à ce syndrome, et enseigner les bons réflexes. "C'est surtout de l'information. Il y a _beaucoup de personnes qui ont le déni de cette maladie, car c'est une maladie qui fait peur_. Mais le fait d'être bien informé évite de faire des bêtises, il permet de prendre des dispositions immédiates pour pouvoir vivre normalement, et surtout de maintenir une vie sociale qui est un médicament très important".

Dans ce cadre, des chartes "Ville aidante" ont été signées avec les municipalités d'Abbeville et d'Amiens. "A Abbeville, on a déjà un partenariat assez fort. On a créé une halte relais, un café mémoire, on fait une formation des aidants à l'accueil de jour de la résidence des Magnolias". Ce mardi 21 septembre, des stands d'information sont donc installés place René Goblet à Amiens et place Max Lejeune à Abbeville, de 10h à 17h.

Des formations pour les proches des malades

France Alzheimer propose également des formations à destination des aidants, ces proches en charge des personnes malades : "On les informe, on leur dit surtout ce qu'il ne faut pas faire. Car le malade Alzheimer ne le fait pas exprès, j'ai déjà eu des personnes me disant : "Mon mari le fait exprès de tout casser et de sauter par la fenêtre", mais non, c'est la maladie. Donc on leur apprend déjà à prendre des précautions pour éviter les accidents".

Autre conseil dispensé par France Alzheimer : ne surtout pas se mettre en colère. "Si vous apportez la contradiction à un malade d'Alzheimer qui déjà est perturbé par ce qui lui arrive, imaginez sa réaction. Ca peut être de la violence, ça peut être aussi un mutisme. _J'ai vu des malades qui ne parlaient plus du tout_. Parce que le malade d'Alzheimer est perdu, et il a surtout peur, en particulier au début de la maladie. Donc il faut le comprendre. Il y a une façon de se tenir, de parler, et on évite beaucoup de problèmes en connaissant ces petits tuyaux".