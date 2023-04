"Il y a un manque de formation" sur l'autisme regrette une psychologue bretonne

Ce dimanche 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation au dépistage de l'autisme. Un handicap qui touche 1% de la population en France, dont 100.000 jeunes de moins de 20 ans. Invitée de France Bleu Armorique, Caroline de Tauriac, psychologue au centre de ressource autisme de Bretagne, estime que les professionnels de santé manquent de moyens et de formation face à ce handicap.

France Bleu Armorique : On va peut-être commencer par une définition, l'Autisme, qu'est-ce que c'est ?

Caroline de Tauriac : "L'autisme est un trouble du neuro-développement. Aujourd'hui, il y a un consensus scientifique autour des origines biologiques et génétiques. Le cerveau des enfants, dès la conception, aurait des particularités dans son développement. Quand les particularités et la typicité se retrouvent dans certaines zones du cerveau, ça va se répercuter en nous, en fonction de la personne qui sera un petit peu atypique. Ce sont des personnes qui vont présenter des troubles, des interactions sociales et qui auront du mal à s'approprier les conventions sociales, les normes, les règles sociales."

France Bleu Armorique : C'est un handicap qui souffre de beaucoup de préjugés. C'est même parfois une insulte.

Caroline de Tauriac : "Il y a un nombre de stéréotypes assez importants. Un des premiers, c'est que les personnes autistes pourraient ne pas du tout s'intéresser aux autres. Mais bien souvent, ce sont eux qui se mettent en retrait parce qu'il leur est compliqué de gérer les interactions sociales. Un autre stéréotype, l'autisme peut être associé à des troubles du comportement, ce qui est totalement aberrant, puisque ça ne fait pas du tout partie des critères du diagnostic. Ou alors pour les autistes sans déficience intellectuelle, on leur accorderait des compétences géniales. Sauf que ça, c'est vraiment pour des marges minoritaires. L'autisme concerne toutes personnes de tout niveau de développement intellectuel et de tous niveaux de langage."

France Bleu Armorique : On estime à 1% la population française touchée par l'autisme. Le dépistage et le diagnostic sont encore compliqués. Qui pose ce diagnostic et à quel moment ?

Caroline de Tauriac : "Il y a une réalité, c'est qu'il y a un manque de formation aujourd'hui en France. La stratégie nationale sur l'autisme est d'aider à la montée en compétences de tous les acteurs de première ligne, c'est-à-dire les acteurs qui vont faire le dépistage et donc orienter vers les professionnels de proximité qui pourront faire un premier diagnostic. Ces équipes ont du mal à envisager le diagnostic parce qu'il est compliqué à ce moment-là. Ils peuvent alors orienter les familles vers le centre de ressource autisme."