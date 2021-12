"Il y a un retard de diagnostic de l'endométriose entre 6 et 10 ans" assure Lore-Anne Vienot-Trillou

Six pharmacies à Aix-en-Provence se mobilisent pour pour aider les femmes touchées par l’endométriose. Elles mettent en place un diagnostic sous forme de questionnaire pour ensuite orienter les patientes vers des spécialistes. Cette maladie touche entre 10 et 15% des femmes.

C'est longtemps resté un sujet tabou, peu compris et pourtant l'endométriose touche entre 10 et 15% des femmes. Cette maladie gynécologique se traduit par de fortes douleurs pelviennes qu’on assimile souvent à des règles douloureuses et pourtant il s'agit bien d'une pathologie que l'on peut soulager. Pendant des années des femmes qui se plaignaient de douleurs lors de leurs règles ou parfois lors de rapports sexuels n'ont pas toujours été comprises. C'est le cas de Yasmine, une marseillaise dont la vie était devenue insoutenable et qui raconte sur France Bleu Provence : "Je ne comprenais pas mon corps, j'avais des douleurs atroces. J'allais à l'hôpital mais on ne renvoyait souvent chez moi bredouille. Et une fois c'est mon généraliste qui a prononcé le mot endométriose. Il m'a prescrit une IRM et je l'ai appelé en lui disant "enfin je sais ce que j'ai". Je suis directement ensuite allée consulter un spécialiste et ensuite on apprend vraiment à vivre avec".

Et c'est en constatant ces problématiques de diagnostic que Lore-Anne Vienot-Trillou, pharmacienne à Aix-en-Provence a décidé de mettre en place au sein de sa pharmacie et de cinq autres officines un questionnaire pour mieux accompagner et orienter les patientes.

On estime un retard de diagnostic entre 6 et 10 ans. Près de 90% des femmes ont des douleurs pendant les règles, le but est de savoir si ces douleurs sont normales ou pas et cela se fait au moyen d'un dépistage - Lore-Anne Vienot Trillou

Pour concevoir son diagnostic, la pharmacienne s'est basée sur un questionnaire déjà réalisé par le professeur Arnaud Fauconnier. Au sein de l'officine en fonction des symptômes évoquées par les patientes, trois questions seront posées au comptoir. En fonction des réponses, elles seront guidées le plus rapidement possible vers des spécialistes.