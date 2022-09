"Il y a un tabou autour de l'alcool pendant la grossesse", qui touche 1.157 enfants chaque année en Paca

En Provence-Alpes Côte d'Azur, quatre bébés naissent chaque jour avec des troubles liées à la consommation d'alcool de la mère pendant la grossesse. Cela représente 1.157 enfants sur l'ensemble de l'année dans la région, et 15.000 chaque année sur l'ensemble de la France. Pour lutter contre ce syndrome d'alcoolisation fœtale, ou Saf, l'organisme Saffrance sillonne la France et alerte sur le manque d'information des populations et des médecins, alors qu'on estime que 10 % des femmes consomment de l'alcool pendant leur grossesse.

Quand il est consommé par la mère pendant la grossesse, l'alcool intègre directement le placenta, sans filtre, et peut causer jusqu'à 400 pathologies chez l'enfant, tout au long de sa vie. "L'alcool va directement impacter le développement du cerveau, alerte Denis Lamblin, pédiatre et président de l'organisme de prévention contre l'alcoolisation fœtale SAFFrance. Pendant les trois premiers mois de la grossesse, l'alcool peut provoquer des malformations des organes, comme le cœur ou les yeux. Et pendant les deuxième et troisième trimestres de grossesse, le cerveau en construction est touché, c'est-à-dire l'organe qui permet à l'enfant d'être adapté à l'école, à la vie sociale, de contrôler ses émotions, d'être empathique. Toutes ces fonctions peuvent être altérées par la consommation d'alcool pendant la grossesse.

Les femmes ont réussi à sortir du silence sur les violences, il faut qu'elles arrivent à parler de ça

Catherine Grange, pédiatre à Orange

D'où l'importance, insiste-t-il, d'informer au maximum les populations et les médecins généralistes sur les risques de la consommation d'alcool pendant la grossesse. Et briser un tabou, ajoute la pédiatre Catherine Grange, qui reçoit des mères et des enfants au centre d'action médico-social précoce d'Orange. "Même des femmes qu'on voit dans un état d'ébriété ne le reconnaissent pas, explique-t-elle. Il y a un tabou autour de l'alcool pendant la grossesse. Et là, on parle de celles qui sont dans des problématiques d'addiction mais il y a aussi des femmes qui ont bu pendant la grossesse et dont les enfants vont avoir des troubles cognitifs, des troubles d'attention. Souvent, ce sont des enfants qui ont besoin de rééducation, d'accompagnement à l'école, ce sont des handicaps. Les femmes ont réussi à sortir du silence sur les violences, il faut qu'elles arrivent à parler de ça".