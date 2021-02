TEMOIGNAGE - Thirsa, 28 ans, l'une des premières malades alsaciennes du coronavirus

Thirsa Binder, jeune femme de 28 ans et mère de deux enfants, a été l'une des premières personnes infectée par le coronavirus fin février 2020 dans le Haut-Rhin. Ses deux enfants, âgés de 1 an et demi et 5 ans présentaient aussi de fortes fièvres. Tous trois ont été hospitalisés le 29 février 2020 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Strasbourg.

La maladie suscitait à l’époque beaucoup d’interrogations et la famille a eu le sentiment d’être épiée "comme des bêtes curieuses". On lui a posé beaucoup de questions sur les réseaux sociaux : "Les gens me parlaient de leurs symptômes et ils s’attendaient à ce que je leur dise si ils avaient le coronavirus", explique Thirsa Binder.

Elle se souvient aussi de la réaction de voisins qui passaient à proximité de ses fenêtres, de journalistes aussi « qui souhaitaient à tout prix faire des photos de la famille ou de mon mari à la fenêtre de notre appartement ».

Retour difficile de l'hôpital faute d’ambulance

La prise en charge s’est effectuée au centre hospitalier universitaire de Strasbourg. Sa fille de un an et demi était asthmatique et les médecins ne savaient pas quel traitement proposer. "Sur place ce n’était que de la surveillance, des radios et du Doliprane en cas de douleur", se rappelle-t-elle.

Elle se souvient aussi du retour de l’hôpital qui a été difficile "aucune ambulance ne voulait nous prendre en charge". Thirsa Binder s’est retrouvée ensuite en quarantaine pendant un mois et puis il y a eu le premier confinement, cela a été "une période difficile psychologiquement."

Aujourd’hui elle ressent encore des symptômes de la maladie, comme de la tachycardie, de la fatigue et des douleurs parfois à la mâchoire.