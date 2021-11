"Il y a une demande pour la troisième dose", assure Franck Pérez, responsable de centre de vaccination

Avec 33 000 nouveaux cas de coronavirus recensés ce mercredi, la France est pleinement rentrée dans une cinquième vague de contamination. Une situation inquiétante mais qui ne surprend pas Franck Perez, responsable du centre de vaccination à Pont-de-Metz, près d'Amiens : "La période hivernale est toujours propices aux infections, rhume mais aussi le Sars Cov-2 donc on s'y attendait".

Le ministre de la santé Olivier Véran doit dévoiler ce jeudi de nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie. Il devrait notamment ouvrir l'accès à la dose de rappel à tous les adultes. Une bonne chose pour Franck Pérez : "Il est question d'abaisser le délai de rappel à 5 mois. Il y a une demande, les gens veulent se faire vacciner. Avec la barrière des moins de 65 ans on a refusé, mais depuis hier on a ouvert aux moins de 65 ans car c'était dommage de les refuser".

Un nouveau défi pour les centres de vaccination

Pour les centres de vaccinations, forcément, il va falloir s'adapter à la demande : "Après la vague estivale, on avait beaucoup moins de travail. Nous on est passé de 600 à 90 mètres carrés avec deux lignes de vaccination. Comme on ne peut pas pousser les murs, on s'organise pour faire évoluer les horaires avec des journées continues et peut-être des nocturnes jusqu'à 21h".

Aujourd'hui, son centre accueille assez peu de nouvelles têtes : "98% sont des doses de rappel. Mais on a aussi quelques primo-vaccinants confrontés à la contrainte des tests. De ce côté-là ça commence à porter ses fruits". La vague de rendez-vous des mineurs est d'ailleurs déjà bien passée. "On voit essentiellement des petits qui viennent d'avoir 12 ans, dont les parents sont convaincus donc amènent leur enfants. C'est un peu l'introduction dans le monde des adultes".

Encore plusieurs millions de non-vaccinés en France

Mais pour la médecine de ville, pas toujours facile de réunir sept personnes pour injecter le contenu d'un flacon. Alors le centre de Pont-de-Metz propose depuis octobre une solution : "On a vu que c'était un frein chez les professionnels de santé. La contrainte pour eux c'est d'avoir des grappes de sept patients. On joue un rôle de facilitateur au niveau du centre de vaccination. Donc on leur prépare des monodoses qu'ils peuvent commander la veille. On les prépare et ils viennent les chercher. Ils prennent livraison de doses directement dans la seringue, il n'y a plus qu'à injecter".

Même bon élève au sein de l'Union européenne, la France abrite plusieurs millions de non-vaccinés éligibles : "Il y a les récalcitrants mais aussi les personnes à mobilité réduite. Elles on va les chercher à domicile. En tant que centre de vaccination on peut faire ça. Quant aux récalcitrants, je pense que c'est par la contrainte qu'on les touchera. Il est question d'abaisser la durée de validité des tests. En augmentant les contraintes, on peut leur faire se dire d'y aller. C'est plus une invitation pratique, car les non-convaincus qu'il reste, je ne sais pas si on peut vraiment encore les convaincre."

Les tests encore gratuits pour les vaccinés

Les tests justement ne sont plus obligatoirement remboursés depuis le 15 octobre. Malgré tout, ils le restent encore pour de nombreux cas : "Par exemple, les gens vaccinés et c'est bien normal, les mineurs, les cas contacts sur ordonnance notamment, les gens qui reviennent d'un pays en zone rouge ou encore pour confirmer un test antigénique ou auto test".

Et Franck Pérez de rappeler que le fait d'être vacciner ne doit pas dispenser de se faire tester en cas de doute : "Oui, moi-même j'ai contracté le Covid en étant vacciné. On a vu récemment l'exemple du premier ministre. Donc c'est possible, on peut attrapé la maladie, et on peut aussi contaminer notre entourage, surtout les petits qui peuvent eux-mêmes contaminer d'autres personnes non-vaccinées".