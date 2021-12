Rupture de stock en autotests : "il y en aura avant Noël", espèrent des pharmaciens valentinois

Maëlle va partir pour Paris rejoindre sa famille pour les fêtes. Pour se rassurer, cette Valentinoise a choisi l'autotest, mais impossible d'en trouver. "Je viens de faire plusieurs pharmacies à Valence et il n'y en a nulle part", dit-elle bredouille. Depuis plusieurs jours, les officines n'ont plus de stock et les fournisseurs n'arrivent pas à satisfaire la demande.

Sophie est dans le même cas. "Je viens de passer dans trois pharmacies et à chaque fois, il n'y a pas d'autotest. C'est important parce que je vais voir mes parents, c'est pour ça que je vais me faire tester", explique cette jeune femme. "Il va y avoir le Réveillon puis le Nouvel An. C'est assez rassurant d'avoir cette garantie-là", poursuit Maëlle, en quête d'une boîte d'autotests.

Un kit d'autotests (illustration). © Radio France - Bastien Thomas

"C'est de l'importation", répond Thierry Cabayé, pharmacien à Valence. "J'ai des fournisseurs qui me disent que leurs camions sont bloqués à la douane et d'autres qui ont les tests mais qui ont du mal à satisfaire tout le monde. Il faut être patient, ça va arriver. On nous l'a promis pour mercredi ou jeudi", termine-t-il, soit quelques jours avant Noël.

Il faut être raisonnable et ne pas stocker - Gilles Bonnefond, porte-parole de l'union des syndicats de pharmaciens d'officine.

"On a des tensions d'approvisionnement mais ce n'est pas la pénurie totale. Et puis si on a des doutes, on peut se faire tester avec des tests antigéniques ou PCR. Il faut bien comprendre que ces autotests sont une sur-assurance", explique Gilles Bonnefond, porte-parole de l'union des syndicats de pharmaciens d'officine et pharmacien à la retraite.