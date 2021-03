Il y aura bien un mégacentre de vaccination à Disneyland Paris

C'est un endroit où il y a beaucoup de files d'attente, habituellement, mais pas pour les mêmes raisons : Disneyland Paris va devenir un "vaccinodrome" ou "mégacentre de vaccination" au cours du mois d'avril, la préfecture de Seine-et-Marne le confirme ce mardi à France Bleu Paris. Les injections de vaccins n'auront pas lieu dans les allées ou devant les attractions, mais dans un des hôtels de Disney : le Newport Bay Club. Pour le moment, on ne connait pas la date exacte d'ouverture de ce centre de vaccination, mais ce sera bien le mois prochain, à l'instar du centre qui ouvrira au Stade de France.

Plus de 1000 injections par jour pourront avoir lieu dans ce centre, qui s'ajoutera à ceux déjà ouverts dans le département (une douzaine). Le ministère de la Santé indiquait ce mardi lors de la réunion hebdomadaire avec les médias que "la montée en puissance de la vaccination" devrait se faire principalement "en augmentant les capacités des centres déjà ouverts" mais que là où cela est nécessaire et possible, des centres comme celui-ci seront créés. La Seine-et-Marne est le troisième département où l'épidémie circule le plus en France (taux d'incidence = 706), derrière le Val d'Oise et la Seine-Saint-Denis. Au niveau du taux de vaccination, 8,42% des habitants seulement y sont vaccinés, le deuxième taux le plus faible de France métropolitaine.