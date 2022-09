Il y aura des médecins payés par le Département en Vaucluse "d'ici la fin de l'année"

La présidente du Conseil départemental de Vaucluse va salarier plusieurs médecins généralistes et prévoit d'installer le premier dans l'intramuros d'Avignon. Dominique Santoni, était l'invitée du 6-9 de France Bleu Vaucluse ce mercredi.

Le Département de Vaucluse va bientôt embaucher plusieurs médecins généralistes. "Nous nous fixons l'objectif d'embaucher huit médecins d'ici la fin de l'année", affirme ce mercredi matin la présidente Les Républicains du Conseil départemental, Dominique Santoni, invitée du 6-9 de France Bleu Vaucluse. L'appel à candidature a été lancé en mars, et elle affirme avoir reçu une douzaine de candidatures et espère donc installer huit médecins dans les mois qui viennent.

"Le premier sera a priori installé à Avignon intramuros, précise Dominique Santoni. Et pour la suite, on travaille avec l'ARS [Agence régionale de santé] pour se concentrer sur les zones en désertification médicale : Valréas, le Haut-Vaucluse, Cadenet, peut-être Apt." Ces médecins seront salariés et payés directement par le Département de Vaucluse, "ce qui leur permettra de se consacrer exclusivement à la patientèle et de ne pas être noyés dans le tout ce qui est le côté administratif".