"Il y aura des morts" : habitants et médecins du Pays Foyen alertent de la désertification médicale

4 000 habitants du Pays Foyen pourraient se retrouver sans médecin traitant d'ici le mois de janvier. En cause, quatre généralistes prennent bientôt leur retraite. Alors que les médecins de la zone ont déjà à leur charge entre 1 800 et 2 000 patients, avec une moyenne nationale à 1 000, ces derniers ne pourront pas en récupérer d'autres par manque de temps et de moyens. A cela s'ajoute une énième fermeture des urgences de Sainte-Foy-la-Grande, qui perdure depuis le 12 juillet et qui doit prendre fin le 17 août. Deux problèmes qui creusent encore plus l'inquiétude des habitants. Ce samedi, ils manifestaient auprès de médecins et d'élus dans les rues de Sainte-Foy-la-Grande pour tirer la sonnette d'alarme.

"Cette situation est vraiment anxiogène"

Symboliquement, le départ du cortège se tient au pied des urgences. Entre 400 et 500 personnes ont répondu à l'appel. La plupart habitent la communauté de communes du Pays Foyen. "Une terre agricole et où la moyenne d'âge se situe entre 62 et 64 ans. Une zone où on a besoin de médecins" explique le docteur Henri Garra, médecin généraliste basé à Pineuilh, et à l'initiative de la manifestation.

Dano, 77 ans a décidé de rejoindre le rassemblement : "Comment fait-on, à notre âge, si nous avons une urgence ? Le plus près pour nous, c'est Libourne, et c'est à une heure de route" s'inquiète-t-elle. L'habitante de Pineuilh, commune touchant Sainte-Foy-la-Grande, ajoute : "Mon mari a fait un infarctus il y a quelques années. S'il n'y avait pas eu les urgences de Sainte-Foy-la-Grande, je ne sais pas s'il serait encore en vie aujourd'hui, car là-bas, ils ont pu lui prodiguer des premiers soins... Cette situation est vraiment anxiogène".

Les manifestants ont marché jusqu'à Pineuilh. © Radio France - Hugo Deschamps

Serge lui, s'inquiète de la diminution de médecins. Son généraliste devrait bientôt partir à la retraite : "Je pense que ça va être un désastre absolu. D'ici 4 ou 5 ans, on n'aura plus de médecins". Sans oublier la galère pour consulter des spécialistes. Parfois, il explique devoir aller jusqu'à Bergerac ou Périgueux pour trouver un rendez-vous : "Qu'il faut prévoir 6 mois à l'avance bien sûr" conclue-t-il.

"Il y aura des morts"

Les médecins étaient eux aussi présents pour tenter de se faire entendre face à une situation jugée "catastrophique". Henri Garra, médecin à l'initiative de ce rassemblement explique : "Dans 3 à 5 ans, grand maximum, si on ne fait pas venir de médecins, il n'y aura plus de médecins généralistes dans la région foyenne. Il y aura des morts".