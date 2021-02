Il y aura un nouvel hôpital dans le secteur de Saint-Malo Dinan

Une lettre de cadrage qui définit la future organisation hospitalière du groupement hospitalier Rance Emeraude a été signée ce mercredi 3 février à Dinan. Un projet de 400 millions d'euros qui prévoit la construction d'un nouvel hôpital et le maintien des hôpitaux de Sain-Malo, Dinan et Cancale.

Les grandes lignes du futur schéma hospitalier du secteur de Saint-Malo Dinan sont désormais connues.

Une lettre de cadrage a été signée ce mercredi 3 février à la mairie de Dinan.

Une nouvelle plateforme technique

Ce projet de 400 millions d'euros s'articule autour de quatre sites. La création d'un hôpital technique et le maintien des trois hôpitaux de Dinan, Cancale et Saint-Malo. Celui de Saint-Malo sera détruit et reconstruit mais pas forcément sur le même site, celui de Dinan sera modernisé.

Le lieu d'implantation du nouveau plateau technique devrait être connu dans les six mois.