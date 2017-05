De plus en plus d'obèses dans les Alpes-Maritimes, augmentation de 72% en PACA

C'est la journée européenne contre l'obésité. Une obésité en augmentation de 72% en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le Docteur Dahman est le référent pour la chirurgie de l'obésité à l’hôpital d’Antibes. Il était l'invité de France Bleu Azur ce vendredi.

"On grossit parce qu'on mange mal"

L'obésité peut avoir de graves conséquences comme l'hypertension, diabète, troubles cardiovasculaires et même cancer.

Le docteur Dahman nous parle de l'évolution de l'obésité dans les Alpes-Maritimes : "Il y a de plus en plus d'obèses dans les Alpes-Maritimes, l’augmentation sur notre région est de 72% sur 15 ans. C'est une évolution qui concorde sur l'évolution nationale. On sait que l'obésité s'est accentuée. On mange de plus en plus mal, notamment à cause des fast-food et puis on mange toute la journée et ça aussi c'est un problème."