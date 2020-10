Ile-de-France : 17% des personnes testées pour le Covid sont positives, du jamais vu

La "grande marée" de patients Covid, annoncée la semaine dernière, serait-elle en route?

En Ile-de-France, 17% des personnes testées pour le Coronavirus sont positives, "un chiffre qu'on n'avait jamais atteint", a souligné ce lundi sur RMC/BFMTV le directeur de l'Agence régionale de santé, Aurélien Rousseau.

Il a aussi indiqué que 42% de patients Covid se trouvaient dans les services de réanimation de la région.

Il y a "plus de 1.480 personnes dans les lits d'hospitalisation conventionnelle, 672 dans les soins de suite et de réadaptation et presque une centaine dans les lits de psychiatrie", a-t-il précisé.

Une "grande marée" imminente

Selon l'ARS, il y a des signes alarmants. Par exemple "aujourd'hui à Paris chez les 20-30 ans plus de 800 cas positifs pour 100.000. Le seuil d'alerte c'est 50".

"Et surtout, depuis trois jours, ces chiffres augmentent très rapidement chez les personnes âgées, or, le passage entre les générations, c'est ça qui est notre préoccupation majeure", explique Aurélien Rousseau.

Pour le directeur de l'Agence régionale de santé, il n'y a pas de doute, dans les 15 prochains jours, on aura plus de cas graves.

Aurélien Rousseau pense qu'il y aura "sans doute jusqu'à 300 personnes par jour dans les prochains jours qui vont arriver dans les hôpitaux d'Ile-de-France".

Par ailleurs, sur les 700 Ehpad d'Ile-de-France, 127 comptent au moins un cas de Covid-19, a-t-il dit.

Les hôpitaux sont en alerte

Il a été demandé aux hôpitaux d'activer tous leurs dispositifs de crise pour ne pas se laisser surprendre et dépasser par une nouvelle grande vague de malades.

Les hôpitaux déprogramment des interventions non-urgentes quand c'est nécessaire et ils peuvent aussi repousser les congés des soignants.

Le secteur privé est aussi très mobilisé, souligne l'ARS qui indique que "dans les lits de réanimation, 24% des malades sont dans le privé".