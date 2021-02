Île-de-France : de fortes disparités d'espérance de vie entre les Franciliens

Mieux vaut vivre dans le 16e arrondissement de Paris qu'à Jouarre, en Seine-et-Marne. En tout cas, du point de vue de l'espérance de vie ! Selon une étude effectuée par l'Observatoire régional de santé (ORS) et l'Institut Paris Région, elle peut atteindre 84,7 années pour un homme qui habite dans le cossu arrondissement parisien quand elle n'est que de 72,8 années pour un habitant de la petite commune du pays de Brie. Dans ce cas donc, 12 ans d'écart mais ça peut monter jusqu'à 19 ans si on compare l'espérance de vie d'un habitant de Jouarre à celle d'une habitante du Plessis-Trévise, dans le Val-de-Marne, où l'espérance de vie pour une femme est de 92,2 ans.

L'objectif d'une politique de santé mieux partagée

"Une espérance de vie plus faible dans un endroit par rapport à un autre" ne signifie pourtant pas "que c'est le territoire lui-même qui est en cause", souligne sur France Bleu Paris Luc Ginot. Le directeur de la santé publique à l'Agence Régionale de Santé (ARS), qui a commandé cette étude, explique que ces écarts sont "en général le résultat de ce que nous appelons les déterminants de santé tels que le niveau de pauvreté, les conditions de travail ou d'environnement". Luc Ginot insiste : "Ce ne sont pas des documents conclusifs, et encore moins de jugement. Ce sont des documents d'une refléxion partagée." L'objectif de l'ARS est effectivement d'arriver à une politique de santé mieux partagée en Île-de-France.

Des données publiques...

Car si elle s'intéresse à l'espérance de vie des Franciliens, l'étude de l'ORS et de l'Institut Paris Région dresse un profil socio-sanitaire très complet de chacune des 1 287 communes franciliennes. Indice d'urbanisation, démographie, profil sociologique des habitants, taux de scolarisation, offre et accès aux soins... Tout y passe ! Les données sont désormais publiques et entre les mains des élus qui pourront par exemple prioriser l'accès aux soins sur les territoires les plus défavorisés ou même affiner leurs actions environnementales ou en faveur de la santé des jeunes là où elle pose problème.

... et entre les mains des élus

Si le maire de Jouarre (Seine-et-Marne) avoue par exemple avoir été "très surpris" en découvrant l'étude qui le place comme étant la commune où l'espérance de vie est la plus faible en Île-de-France ("on a des anciens, qui vivent bien, et qui vieillissent bien à la campagne où la qualité de vie est bonne"), Fabien Vallée concède qu'elle pourrait lui être utile. "Ce qui est intéressant, déclare-t-il à France Bleu Paris, c'est que ça donne des données socio-sanitaires qui peuvent nous aider à améliorer le quotidien des gens". Le maire de Jouarre assure d'ailleurs être déjà "inscrit dans une logique collaborative avec l'hopital gériatrique public" présent dans la commune "pour améliorer la prise en charge des patients et des résidents et pour mieux répartir les moyens sur le territoire".