Ile-de-France : explosion des passages aux urgences pour crises d'asthme, "du jamais vu" pour les soignants

Des consultations multipliées par dix dans certains hôpitaux : les personnes atteintes de crises d'asthme ont été largement plus nombreuses que d'habitude à se rendre aux urgences en Ile-de-France ce week-end. La faute à l'épisode orageux qui a fait circuler et fragmenté les pollens.

Aurélien, habitant des Yvelines, a par exemple fini aux urgences d'Antony dans la nuit de samedi à dimanche : "J'ai un traitement pour des allergies, mais une crise d'asthme, c'est la première fois", explique le jeune homme, qui s'est senti mal au retour d'une balade avec son chien. "Vers une heure du matin, impossible de trouver de l'air, de respirer correctement, beaucoup de toux en continu, raconte-t-il. J'ai fini par appeler mes parents pour leur demander de m'emmener aux urgences, et j'ai bien vu que je n'étais pas le seul !"

Dix fois plus de consultations pour des crises d'asthme

Aux urgences d'Argenteuil, ce sont au total 200 patients qui ont été pris en charge en pleine crise d'asthme sur le week-end, dix fois plus que d'habitude. "Ça a augmenté considérablement l'activité des urgences, on avait une dizaine de malades qui se renouvelaient en permanence, indique Catherine Le Gall, cheffe du service des urgences à l'hôpital d'Argenteuil. Ca fait 22 ans que je travaille aux urgences, je n'ai jamais vu ce phénomène !"

Même constat à l'hôpital Simone Veil à Eaubonne, dans le Val-d'Oise : "on a eu quasiment un patient sur six qui s'est présenté pour ces symptômes, indique Maxime Gautier, le chef des urgences. C'est énorme, largement inhabituel. L'équipe s'est magiquement réorganisée pour aménager des espaces dédiés aux aérosols pour les patients."

"Ça fait des semaines qu'on est en alerte rouge aux pollens de graminées, donc qu'est-ce qui explique un phénomène aussi brutal avec un taux d'attaque aussi important ? Ce sont les orages, explique Catherine Le Gall. Les orages déclenchent un gonflement et une fragmentation des pollens, qui pénètrent plus facilement et plus loin dans les voies respiratoires." C'est ce phénomène qui explique le déclenchement de crises d'asthme, notamment chez des personnes qui ne se savent pas à risque ou n'ont jamais eu besoin jusque-là d'un suivi.

Remettre le masque ?

Face au risque de crises d'asthme, "le masque est un très bon filtre, car les pollens sont de grosses molécules, explique Luc Refabert, allergologue à l'hôpital Necker et vice-président de l'association asthme et allergies. Ça protège des pollens. C'est depuis la pandémie qu'on s'aperçoit que ça marche." Luc Refabert conseille donc à ses patients en pleine crise de remettre un masque chirurgical a minima, pour limiter l'infiltration des pollens dans les voies respiratoires.

Catherine Le Gall, cheffe du service des urgences à l'hôpital d'Argenteuil, est plus circonspecte : "les pollens sont extrêmement fins. Si les masques arrêtent de particules de l'ordre de 2,5 microns, ça pourrait avoir un effet, mais quand les gens sont symptomatiques, c'est déjà trop tard pour mettre le masque !" Un avis appuyé par le chef des urgences à Eaubonne : "pour filtrer ces particules, il faudrait presque des masques FFP3, or ça gêne la respiration, ce n'est donc pas indiqué pour des asthmatiques", indique Maxime Gautier.