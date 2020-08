Île-de-France : aux Folies Bergère, l'Établissement français du sang appelle à la mobilisation

Le hall des Folies Bergère a une nouvelle fonction. Il accueille désormais les donneurs de sang jusqu'au mardi 4 août. Ils peuvent venir sur rendez-vous donner leur sang. "Il faut toujours donner son sang, le donner, le redonner parce que les produits sanguins se conservent, 42 jours pour les globules jours et 7 jours pour les plaquettes donc tous les jours il faut renouveler les prélèvements pour maintenir les stocks suffisant et répondre aux besoins de tous les malades", explique le docteur Michèle Villemur.

Un cadre unique

Dans le hall du théâtre, le lustre brille de mille feux. "C'est magnifique ce cadre, cet endroit, ça fait un peu rococo", sourit Jonathan, 30 ans venu donner son sang. Ce chiropracteur de métier est sensible de par son métier, à la santé des personnes. "Je n'avais pas donné mon sang depuis 2013 et je me suis dit qu'il serait temps d'y revenir". Il sait l'importance de son geste. Un don permet de sauver trois vies. "La poche de sang est envoyée à Rungis où sera séparée les plaquettes, le plasma et les globules rouges", explique l'infirmière qui vient d'effectuer un prélèvement.

Le don est vital pour certains des malades, des patients, si on ne les transfuse pas, certains pourraient mourir - Michèle Villemur.

"On fait un acte généreux et en même temps on profite du décor qui est somptueux", ajoute le docteur Villemur avant de conclure "C'est vital pour certains des malades, des patients, si on ne les transfuse pas, certains pourraient mourir. Mais les Franciliens peuvent donner non seulement ici aux Folies Bergères mais aussi ils peuvent donner tous les jours dans Paris et en Île-de-France tout au long de l'année parce qu'il y a des sites fixes et des collectes mobiles que l'on peut trouver facilement autour de chez soi".