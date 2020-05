Île-de-France : la télémédecine pourrait permettre d'éviter jusqu'à 500.000 déplacements quotidiens

Le développement de la télémédecine pourrait permettre une diminution des déplacements et donc du trafic en Île-de-France, selon une étude de l'Institut Paris Région publiée ce jeudi matin. Le nombre de téléconsultations a explosé pendant le confinement. Au niveau national, on est passé de 10.000 téléconsultations par semaine avant le confinement à plus d'un million la dernière semaine d'avril, soit une multiplication par 100, explique l'Institut. Or, dans le cas de l’Île-de-France, en période normale, sur les 43 millions de déplacements quotidiens, environ deux millions sont liés à un motif de santé.



Selon l'Institut Paris Région, si on continuait à développer la télémédecine, cela pourrait entraîner une baisse de 300.000 à 500.000 déplacements quotidiens, majoritairement en voiture, soit environ 1% de l’ensemble des déplacements en période normale. Cette estimation se fonde sur un scénario où, en Île-de-France, 15 à 25 % des consultations physiques pourraient basculer dans la téléconsultation et le télésoin.