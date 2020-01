Ile-de-France : les médecins généralistes déclarent recevoir en urgence 3 à 6 patients par jour

Près de la moitié des soins non programmés, concerne les enfants de moins de 2 ans. Les médecins généralistes qui ont répondu à une enquête réalisée pour l'Agence régionale de Santé, disent recevoir en moyenne entre 3 et 6 patients par jour non prévus.