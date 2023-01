Ile de France: les procédures Covid s'allègent et l'épidémie s'éloigne

La situation s'améliore en Île-de-France. Plus d'isolement obligatoire, plus de test à deux jours pour les cas contact, et plus d'arrêt de travail sans délai de carence. Une amélioration de la situation car l'épidémie recule à grands pas, notamment en Île-de-France.

Plus besoin de deux tests de dépistage pour les cas contact © Maxppp - Vincent Isore A partir de ce mercredi, il ne sera plus possible de demander de façon automatique un arrêt de travail en cas de test Covid positif. Cette mesure, mise en place depuis 2020, permettait aux salariés positifs au Covid de bénéficier d'un arrêt de travail automatiquement, sans délai de carence, et ce quelle que soit l'ancienneté du salarié. ⓘ Publicité La seule condition était de prouver l'impossibilité de travailler, y compris à distance. Les personnes détectées positives au Covid ne sont donc plus soumises à l'isolement. Autre nouveauté, la réalisation d’un test de dépistage au deuxième jour des personnes détectées cas contact ne sera plus obligatoire. Moins de cas positifs et d'hospitalisations Tout laisse à penser que l'épidémie de Covid est derrière nous, notamment en Île-de-France. En un mois, on est passé de plus de 2850 nouveaux cas positifs quotidiens fin décembre à seulement 606 fin janvier. A la même période, en 2021, en pleine épidémie, il y avait quasiment 3550 nouveaux cas chaque jour. Le taux de positivité est aussi en nette baisse. Il est de 5,02% contre quasiment 12% fin décembre et reste en dessous de 6,08%, taux de janvier 2021, en pleine épidémie. Les hospitalisations quotidiennes sont également en chute libre. En une semaine, elles diminuent de plus de 77%, passant de 156 à 35. Les décès hospitaliers dus au Covid sont aussi en très forte baisse. Trente-sept personnes sont décédées de l'épidémie au cours de la semaine dernière, contre 43 la semaine précédente et 55 la première semaine de janvier. Légèrement moins de recours aux soins Le recours aux soins, concernant les passages aux urgences, est légèrement en baisse, de 0,2% par rapport à la semaine dernière, avec 126 passages, contre 91 cette semaine. Le nombre de visites de SOS Médecins pour suspicion de Covid est quasiment stable ces deux dernières semaines, passant de 94 à 86. Une nette baisse des chiffres pouvant être mise en corrélation avec le suivi de la vaccination, très fort dans la région. Au total, 9 276 422 franciliens, soit 79, 8% de la population d'Île-de-France, ont un schéma de vaccination complet, incluant les trois premières doses. D'autre part, 9 386 181 franciliens, soit 80,7% des habitants de la région ont reçu au moins une dose de vaccination. Dans un communiqué, la DGS (Direction Générale de la Santé) justifie les mesures d'allègement des procédures Covid par un "contexte épidémique favorable, marqué par une très faible circulation virale en France métropolitaine et en outre-mer". Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !