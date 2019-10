Île-de-France : les services de pédiatrie manquent d'internes et redoutent une "crise sanitaire"

Île-de-France, France

À l'approche des premières vagues d'épidémies hivernales chez les enfants, une vingtaine de chefs de service pédiatrique des hôpitaux d'Île-de-France tirent la sonnette d'alarme : certains services ne pourront pas assurer l'accueil des urgences 24H sur 24, à partir du 4 novembre.

C'est la date à laquelle les internes, étudiants en médecine, entament leur stage pour le semestre d'hiver. Mais ils sont mal répartis dans l'ensemble des hôpitaux de la région. Selon ces chefs de service, l'Agence Régionale de Santé (ARS), en charge de la gestion des ouvertures de postes pour ces étudiants, a commis une erreur en ne tenant pas compte des besoins des hôpitaux de la grande couronne. La majorité des stages ont été ouverts à Paris et dans la petite couronne.

La moitié des hôpitaux sans interne en pédiatrie

Presque la moitié des hôpitaux franciliens se retrouve même sans interne assurent ces médecins. Fontainebleau, Meaux, Melun ou encore Aulnay-sous-Bois par exemple. Or, ces étudiants se partagent les gardes et assurent une partie de l'accueil d'urgence. "Si on n'a pas les internes, on ne peut pas fonctionner, explique Arnaud Chalvon Demersay, chef du service de pédiatrie de l'hôpital de Marne-la-Vallée. On a déjà des gros problèmes d'effectif de médecins dans les services de pédiatrie franciliens et on n'a pas les effectifs pour remplacer les internes."

Cette situation fait craindre "un risque sanitaire majeure" aux chefs de services pédiatriques. "On rentre dans l'hiver. En pédiatrie, c'est la grande période des épidémies massives de bronchiolites et de gastro-entérites avec des afflux considérables aux urgences pédiatriques et on n'aura pas les personnels pour les faire fonctionner de façon correcte" poursuit Arnaud Chalvon Demersay. Entre 150 et 200 enfants passent dans son service le dimanche.

Pas encore de solutions concrètes

Face à "cette situation ubuesque", les chefs de service espèrent que l'ARS reparte de zéro et relance une procédure de choix de postes pour les internes. Selon Arnaud Chalvon Demersay, elle ne s'y risque pas par crainte que les étudiants saisissent le tribunal administratif.

Dans un communiqué, l'ARS reconnaît une répartition des internes "qui n'est pas en adéquation avec les besoins de fonctionnement des services de pédiatrie et d'urgences pédiatriques" et qui va "conduire à des tensions fortes dans certains services." L'ARS assure qu'une réunion s'est tenue en urgence lundi 14 octobre et que "plusieurs pistes de solutions ont été identifiées" sans toutefois annoncer des mesures concrètes dans ce communiqué.