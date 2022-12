Ile-de-France : un épisode de pollution de l'air annoncé ce samedi

Le trafic routier, le chauffage résidentiel et le temps très froid et sec vont provoquer un épisode de pollution de l'air en Ile-de-France ce samedi.

Les conditions météorologiques avec un vent faible et températures négatives importantes seront très défavorables à la qualité de l'air ce samedi en Ile-de-France, prévient Airparif ce vendredi. Le seuil d'information pour les particules fines PM10 devrait être dépassé car la météo ne permettra pas la dispersion des émissions dues au trafic routier et au chauffage résidentiel, explique l'organisme. Les particules prédomineront dans l'air francilien. La qualité de l'air sera mauvaise dans une grande diagonale du nord-ouest de l'agglomération jusqu'à Saint-Maur-des-Fossés, en passant par Paris intra-muros.

Une grande partie nord-ouest de la région va connaître un épisode de pollution de l'air ce samedi selon Airparif. - Capture d'écran Airparif

Les recommandations sanitaires

Pour les populations vulnérables et sensibles, il est donc recommandé :

- en cas de gêne respiratoire ou cardiaque, prenez conseil auprès d'un professionnel de santé ;

- privilégiez des sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d'effort, privilégiez les activités modérées ;

- évitez les zones à fort trafic routier, aux périodes de pointe ;

* Populations vulnérables : Femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardio-vasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques.

* Populations sensibles : Personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution et/ou dont les symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics (par exemple : personnes diabétiques, personnes immunodéprimées, personnes souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, infectieux).

Pour la population générale :

- en cas de gêne respiratoire ou cardiaque, prenez conseil auprès d'un professionnel de santé ;

- privilégiez des sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d'effort ;

- Réduisez, voire reporter, les activités physiques et sportives intenses* (dont les compétitions). *Activité physique et intense : activité qui oblige à respirer par la bouche Vous trouverez des informations sur la qualité de l'air dans la région sur le site internet de l'Association agréée de surveillance de la qualité de l'air (AASQA). Vous trouverez plus de précisions sur les messages sanitaires sur les sites internet du ministère chargé de la santé ou de l'ARS.