Île-de-France : un plan de lutte régional contre la variole du singe

L'ARS IDF (Agence Régionale de Santé d'Île-de-France) a mis en place un plan de lutte régional contre la variole du singe. Il s'appuie sur quatre points essentiels.

Depuis le 31 mai, date de la première réunion d'information aux associations communautaires, l'ARS a décidé de rendre toute l'information facilement accessible grâce à des canaux d'échanges avec les associations communautaires.

Le dépistage rapidement mis en place

Après le premier cas officiellement déclaré en France le 19 mai, des outils épidémiologiques et de suivi de la vaccination ont été adaptés à chaque phase de l’épidémie.

Le contact tracing a été réalisé sur l'ensemble des cas confirmés dès les premières semaines. La prise en charge et le dépistage ont été étendus à l'ensemble des laboratoires hospitaliers de région parisienne spécialisés dans les maladies infectieuses et tropicales.

Une vaccination réactive

Une campagne de vaccination a été rapidement mise en place. Elle permet d'atteindre le niveau maximum de couverture de la population cible (principalement les homosexuels et personnes transgenres à partenaires multiples, les personnes prostituées, et les usagers de lieux de consommation sexuelle.

Depuis début juillet, 31 centres de vaccination ont ouvert. Paris compte 19 sites, la Seine et Marne, l'Essonne, la Seine Saint Denis, le Val de Marne et le Val d'Oise comptent deux sites par département. Les Yvelines et les Hauts de Seine comptent un site.