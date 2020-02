Ile-de-France : une centaine de médecins hospitaliers démissionnent de leurs fonctions administratives

Les médecins qui ont décidé de ne plus s'occuper des charges administratives sont de plus en plus nombreux. Ils sont 88 à Paris et en Ile-de-France, indique le Collectif Inter-Hôpitaux dans un communiqué. Les personnels hospitaliers réclament un Plan d'urgence pour l'hôpital.