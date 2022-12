Ille-et-Vilaine : en cas d’urgence, appelez le Centre de Régulation du 15

2.350 appels en une seule journée

Avec la conjonction covid, grippe, bronchiolite, fêtes, les hôpitaux et les urgences sont saturés. Il est donc plus que jamais recommandé d’appeler le 15, où on a atteint un record de 2.350 appels en une seule journée dimanche 18 décembre. C’est récurrent depuis le covid, avec une hausse de 30 à 40% d’activité en plus. Si bien que les régulateurs sont certes capables d’identifier et de répondre aux urgences, mais sont de moins en moins en capacité de donner une réponse ambulatoire. Ce qui risque d’être encore plus criant en cette période de fêtes, avec les cabinets médicaux qui vont fermer et la grève des généralistes.

ⓘ Publicité

Urgentistes ou généralistes au bout du fil

En appelant le 15 en Ille-et-Vilaine, on tombe au Centre de Régulation de Rennes, situé sur le site du CHU Pontchaillou. Dans cette grande salle remplie d’écrans peuvent travailler jusqu’à une trentaine de personnes, notamment des ARM (Assistants de Régulation Médicale) qui vont diriger les appels, soit vers des urgentistes, soit vers des généralistes. Il y a aussi un régulateur psychiatrique et, le dimanche, un régulateur dentaire.

loading

Selon la gravité, ces appels aboutiront à des conseils, une prescription, un rendez-vous médical, un passage aux urgences, voire une intervention d’une équipe SMUR (structures mobiles d'urgence et de réanimation). Il y en a trois à Rennes et plusieurs sur le reste du département, à Fougères, Vitré, Redon et Saint-Malo, qui réalisent 12.000 interventions par an (sur plus de 400.000 appels au 15).