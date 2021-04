Ille-et-Vilaine : la consommation d'alcool interdite sur les plages et promenades du littoral

Le préfet Emmanuel Berthier l'envisageait, c'est désormais officiel : la consommation d'alcool sur les plages, digues et promenades balnéaires sera interdite en Ille-et-Vilaine à partir de ce dimanche 4 avril et jusqu'au vendredi 30 avril.

289 cas pour 100 000 habitants en Ille-et-Vilaine

Un arrêté préfectoral a été publié samedi 3 avril en début d'après-midi. Cette interdiction est valable en journée durant le confinement comme le soir durant le couvre-feu. L'amende en cas de consommation d'alcool dans ces zones est de 135 euros. En cas de récidive dans les deux semaines, la contravention peut atteindre les 1 500 à 3 000 euros.

Cet arrêté intervient afin d'éviter tout rassemblement sur les plages durant le confinement qui démarre ce samedi 3 avril à 19 heures. L'Ille-et-Vilaine est le département breton le plus touché par l'épidémie de coronavirus avec un taux d'incidence record de 289 cas pour 100 000 habitants.

La vente d'alcool à emporter toujours interdite

Les rassemblements en extérieur de plus de six personnes ainsi que la vente d'alcool à emporter sont toujours interdits. Les contrôles seront renforcés sur la voie publique pour s'assurer du respect du confinement et du port du masque, obligatoire dans toute l’Ille-et-Vilaine. Le préfet en appelle à la responsabilité de tous et de chacun dans l’application de ces nouvelles mesures.