Ille-et-Vilaine : le préfet interdit la consommation d'alcool sur les plages

A quelques jours des ponts de l'Ascension et de la Pentecôte, le préfet d'Ille-et-Vilaine prend un arrêté interdisant la consommation d'alcool sur les plages et les promenades du littoral de 6h à 19h. Tout contrevenant encourt une amende de 135 euros.

En Ille-et-Vilaine, la consommation d'alcool est interdite par arrêté préfectoral sur les plages, digues et aménagements de promenades balnéaires du littoral du département tous les jours de 6h à 19h et jusqu'au 31 mai 2021. Cette mesure est prise "au regard de la situation épidémiologique en Ille-et-Vilaine, où le taux d’incidence atteignait encore 162,3 cas pour 100 000 habitants ce 7 mai illustrant une circulation toujours très active du virus sur le territoire, de l’attractivité du littoral, et du fait que la consommation d’alcool est propice aux regroupements" précise la préfecture dans un communiqué.

Tout contrevenant encourt une amende de 135 euros, entre 1500 et 3000 euros en cas de récidive dans les 15 jours. Cette mesure vient en complément des arrêtés municipaux réglementant la consommation d'alcool sur la voie publique.