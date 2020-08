Ille-et-Vilaine : Les bars appelés "à renforcer les mesures sanitaires" par la préfecture

Depuis la découverte du foyer épidémique de Saint-Malo, la préfecture d'Ille-et-Vilaine tente d'enrayer la propagation de l'épidémie, grandissante dans la population jeune. Certaines personnes contaminées lors de la soirée dans le gîte de Saint-Malo avaient notamment fréquenté des bars de Rennes avant de savoir qu'elles étaient porteuses du virus.

Vendredi dernier, les services de l'état ont donc envoyé un courrier aux bars du département pour leur rappeler l'importance de faire respecter les mesures sanitaires en vigueur. "Nous vous invitons ainsi à appliquer strictement les gestes barrière, notamment le port du masque systématique ainsi que l'espace d'un mètre linéaire entre deux tables de convives constituées" rappelle notamment ce courrier.

Le courrier envoyé aux patrons de bars - Préfecture d'Ille-et-Vilaine

"Le constat que nous faisons c'est que c'est parmi la population la plus jeune que le taux d'incidence est le plus fort. Donc nous avons voulu rappeler de manière très pédagogique la nécessité de respecter ces mesures barrière, qui sont une condition d'ouverture de ces établissements" explique le secrétaire général de la préfecture Ludovic Guillaume. "Le taux d'incidence, qui correspond au nombre de personnes contaminées par 100 000 habitants est passé de 4 à 16 en deux semaines en Ille -et-Vilaine" rappelle le représentant de l'Etat.

Les bars disent jouer le jeu

Dans le centre-ville rennais, les responsables de bar rencontrés ont bien pris cette piqûre de rappel. "Ca ne peut pas faire de mal" dit Valentin, qui tient un établissement Place Rallier du Baty. "Nous dans notre cas on applique toujours ce qui est recommandé. Par contre à l'inverse on constate plutôt que les gens respectent de plus en plus d'eux-mêmes notamment le port du masque." poursuit-il. Même constat pour Thomas, au bar Le Champ Jacquet : "On ne met pas plus de dix personnes à une table, on respecte les un mètre de distance, toute l'équipe porte le masque et les clients aussi à l'intérieur" affirme-t-il.

Un troisième responsable lâche lui "qu'après une certaine heure, ça peut être plus compliqué de faire la police, les gens respectent moins les mesures la soirée avançant. Et dans certains bars de nuit c'est pas toujours ça non plus..."

Sur la problématique nocturne, Valentin constate lui plutôt que les jeunes respectent moins quand les bars sont fermés : "Quand tout est fermé, ils sont en ville, pas encadrés. Si les boîtes de nuit pouvaient rouvrir, au moins il y aurait un cadre, du personnel, pour leur faire entendre raison". Pour rappel, les discothèques sont toujours fermées en France jusqu'à nouvel ordre.