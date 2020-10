La préfecture d'Ille-et-Vilaine renforce ses mesures pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus. De nouvelles communes sont concernées par la fermeture des bars à 23h, il s'agit de Châteaugiron, Fougères, Maen Roch, Montauban-de-Bretagne et Vitré

Ille-et-Vilaine : port du masque obligatoire et fermeture anticipée des bars dans de nouvelles communes

La préfecture d'Ille-et-Vilaine a pris ce mercredi de nouvelles mesures our lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus De nouvelles communes sont concernées par la fermeture des bars à 23h. Il s'agit de Châteaugiron, Fougères, Maen Roch Montauban-de-Bretagne et Vitré. C'est également le cas dans les villes touristiques Cancale, Dinard ou encore Saint-Malo. L'arrêté est en vigueur jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint.

Port du masque obligatoire

La préfecture rend également obligatoire le port du masque dans les communautés de communes, comme Couesnon Marches de Bretagne, Fougères Agglomération ou encore Pays de Châteaugiron et Saint-Méen-Mautauban et Vitré communauté. Toutes les villes appartenant à ces communautés de communes sont concernées. L'obligation du port du masque a également été étendue dans des communes touristiques, comme Cancale, Dinard, Saint-Lunaire et Saint-Malo.