Ille-et-Vilaine : un appel aux dons pour tester 13 000 soignants au Covid-19

C'est une vaste opération de tests qui doit être lancée début mai en Ille-et-Vilaine. L'objectif : tester 13 000 soignants du CHU de Rennes et de ses établissements satellites*, ainsi que 2 000 patients ayant contracté le Covid-19 et qui ont été pris en charge dans ces hôpitaux. Et pour acheter ces tests, le fonds Nominoë lance un appel aux dons, à destination des entreprises et des particuliers, pour récolter les 200 000 euros nécessaires à l'achat de 15 000 tests sérologiques. Un don déductible à 66% des impôts.

Appel aux grosses entreprises et aux particuliers

Une opération similaire à celles qui ont déjà permis de récolter de l'argent pour faciliter la vie des patients et de leurs proches (ouverture d'une maison des parents) ou aider la recherche (création d'une biobanque pour mieux comprendre les maladies). Sauf que ces dernières ont été financées par de riches mécènes et grandes entreprises (Legendre, Le Duff, Crédit Agricole, Arkéa....).

Là, les partenaires habituels seront aussi sollicités, mais c'est à la population que s'adresse aussi cet appel aux dons. "J'ai entendu beaucoup de gens féliciter les soignants, mais aussi demander ce qu'ils pouvaient faire pour les aider", explique Marie Louis, déléguée générale du fonds Nominoë.

On n'attend pas forcément que l'Etat se mobilise, nous nous mobilisons.

Et ce sont donc des dons qui vont financer cette "mission de santé publique", comme la qualifie le professeur Karim Boudjema, chef du département de chirurgie viscérale hépatobiliaire, et président du conseil scientifique de Nominoe. "Ne rentrons pas dans la polémique. On n'attend pas forcément que l'Etat se mobilise, nous nous mobilisons". Une solution, qui, selon le fonds, permet d'éviter les délais et les pertes de temps administratives.

"Plusieurs centaines" de soignants ont été contaminés au Covid-19, selon Karim Boudjema (Illustration). © Maxppp - Thomas Brégardis

Et pour aider au mieux les soignants, c'est donc la solution de les tester qui a été retenue. "C'est avant tout dans l'optique de les rassurer, explique Karim Boudjema. Nous voulons tous savoir. Tout le monde m'a déjà dit qu'il croyait avoir eu le covid parce qu'il avait eu de la fièvre, toussait, était fatigué. Nous avons tous envie d'avoir déjà eu la maladie, d'en être sortis, et d'être protégés via nos anticorps". Des tests qui ne sont pas systématiques pour le personnel soignant, ils sont réservés à ceux qui ont des symptômes de coronavirus. Si Karim Boudjema estime à "plusieurs centaines" le nombre de ses collègues testés positifs au Covid-19, ils pourraient donc être plus nombreux à avoir contracté le virus.

Les tests utilisés sont ceux produits par l’entreprise de Guipry (Ille-et-Vilaine), NG Biotech, qui a lancé fin mars des tests sérologiques, dont le résultat s'obtient en une vingtaine de minutes à partir d'une goutte de sang obtenue sur le bout du doigt. "L'idée, c'est que les soignants puissent repartir au front de manière plus armés", souligne Karim Boudjema. 15 000 tests qui ont aussi vocation à faire avancer la recherche sur la manière dont le virus s'est propagée dans une population de soignants très exposée au Covid-19. Ce sont en effet des anticorps qui seront recherchés, qui permettront de savoir si la personne testée a déjà contracté la maladie, récemment ou pas.

*Montfort-sur-Meu, Saint Méen Le Grand, Redon-Carentoir, Fougères, Vitré, La Guerche de Bretagne, La Roche aux Fées-Janzé, Grand Fougeray et Les Marches de Bretagne