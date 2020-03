Ille-et-Vilaine : un million de masques commandés par le département pour son secteur médico-social

Un constat de Jean-Luc Chenut, président PS du Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine : les personnels des organismes sociaux et médicaux sociaux en contact avec le public ne disposent pas de suffisamment de masques et de matériel de protection sanitaire. Le département a donc décidé de passer ses propres commandes. Un million de masques ont été commandés sur la base d'un besoin estimé à 170 000 masques par jour (la norme étant de 3 masques par jour). Il s'agit de masques chirurgicaux et de masques FFP2. Pour une partie d'entre eux, il s'agit d'une commande groupée avec la région Bretagne et les trois autres départements bretons. Le département a aussi commandé 10 000 sur-blouses et 10 000 paires de lunettes de protection.

Qui en sera bénéficiaire

Ces masques et matériels serviront à des services d'aide à domicile, des foyers de vie et des résidences autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées mais aussi des établissements et associations du secteur de la protection de l'enfance. Les agents du département, en première ligne durant la crise sanitaire et susceptibles d'être en contact avec le public, seront aussi équipés.