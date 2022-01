En partenariat avec l'ARS et la préfecture du Bas-Rhin, la mairie ouvre ce jeudi un centre de tests Covid sans rendez-vous au forum de l'Ill. La structure pourra accueillir 1 000 personnes par jour.

Illkirch-Graffenstaden : la ville ouvre le premier centre de dépistage Covid éphémère et sans rendez-vous

C'est une première en Alsace et dans le Grand Est. Un centre de dépistage Covid massif, éphémère et sans rendez-vous ouvrira ses portes ce jeudi au forum de l'Ill à Illkirch-Graffenstaden. Un partenariat entre la Ville, la préfecture du Bas-Rhin et l'Agence régionale de santé (ARS).

Ouvert du lundi au dimanche inclus, de 8h à 21h, le centre doit permettre de désengorger les pharmacies, laboratoires et centres de tests, submergés par la demande. Chaque jour, 1 000 personnes pourront y réaliser un test antigénique, sans rendez-vous.

La structure, installée dans les chalets du marché de Noël, n'a pas vocation à être permanente, mais la mairie ne précise pas pendant combien de temps elle restera en activité.

Un coup de pouce en milieu scolaire

La Ville d'Illkirch-Graffenstaden propose également aux écoliers cas-contact de retirer trois autotests afin de désengorger les files d'attente devant les pharmacies. Cette semaine, 10 000 masques FFP2 ont été distribuées aux enseignants, personnels des écoles maternelles et élémentaires ainsi qu'aux animateurs périscolaires de la ville.