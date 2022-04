Ils escaladent le Mont Blanc pour aider deux enfants atteints d'une maladie rare

Les Montpelliérains Marion Schiha et Nicolas Ramos sont deux sportifs passionnés de randonnée. Ils ont créé l'association Mont Doudou Blanc. Ils vont gravir le Mont Blanc pour collecter des fonds et aider deux frères, Eden et Abel. Ils sont atteints du syndrome de Sanfilippo.

Une association pour faire voyager les enfants

"Au début, on voulait faire le Mont-Blanc juste pour le plaisir et pour un petit peu _pimenter cette expérience. On a voulu rattacher une cause", explique Nicolas Ramos. C'est Marion, sa compagne, qui a découvert l'histoire des deux frères sur les réseaux sociaux. "Ça s'est passé sur Instagram, je suis tombée sur une vidéo qui expliquait la maladie des deux enfants. J'ai tout de suite envoyé un message sur leur compte et c'est la maman qui m'a répondu._ De fil en aiguille ils ont créé avec les parents un lien solide et on élaborer le projet de l'association et de l'ascension du Mont Blanc ensemble. Maintenant on se quitte plus", sourit la jeune femme.

"C'est la première fois qu'on se lance dans ce type de projet, raconte Nicolas. Avec cette association, on a pour objectif de faire voyager des enfants malades à travers leur doudou", explique le fondateur de Mont Doudou Blanc. Ils vont récupérer les doudous des enfants, les mettre dans leurs sacs à dos et les mettre en scène pendant la randonnée pour réaliser un petit film. "On rendra les doudous en même temps que le film aux enfants. _Les doudous remplaceront physiquement les enfants qui ne peuvent pas voyager._"

Entre 0,6 et 1,2 cas pour 100 000 naissances

Eden et Abel sont originaires de Roanne. Les deux enfants âgés de 1 et 5 ans sont atteints du syndrome de Sanfilippo, un Alzheimer infantile. Il y a entre 0,6 et 1,2 cas pour 100 000 naissances. "Depuis qu'Eden est né, il a beaucoup de maux de ventre, raconte Marion. Il a été hospitalisé plusieurs fois. Et puis un jour, les parents ont appris qu'il était atteint du syndrome de Sanfilippo." Comme c'est une maladie génétique, ils ont fait tester Abel également et lui aussi a ce syndrome. "Pour le moment ils ne savent pas qu'ils sont malades, _ils n'ont pas encore de symptômes de dégénérescence, mais c'est plus tard que la maladie va commencer à se déclencher_", précise-t-elle. Généralement, la maladie se développe à cinq ou six ans et le décès survient à l'âge de quinze ans.

Un traitement expérimental aux Etats-Unis

Malgré la maladie, la famille garde espoir. Un essai clinique est possible, aux Etats-Unis. Elle doit récolter 1 500 000 € pour pouvoir financer ce traitement expérimental pour leurs deux enfants. C'est principalement la recherche sur cette maladie qui va être financée. "Ils organisent beaucoup d'actions caritatives à Roanne il y a déjà 600 000 € dans la cagnotte. Nous, on vient s'y greffer pour générer plus de dons auprès des entreprises et des particuliers." Les entreprises qui font un don auront leurs logos sur la banderole que le couple brandira tout en haut du Mont Blanc. La banderole figurera également dans le court métrage qui va être réalisé. "Actuellement notre cagnotte se situe aux alentours de 1 600 €. Et on aimerait _offrir à la famille au moins 10 000 €_", précise Nicolas.

Le Mont Blanc dans le viseur

Pour gravir le Mont Blanc, les Montpelliérains Nicolas Ramos et Marion Schiha s'entraine depuis l'année dernière. "Il faut une bonne organisation de son sac à dos pour retrouver facilement le matériel en altitude, il faut aussi _être prêt à porter un sac à dos assez lourd sur des distances courtes, mais avec dénivelé important_", expose Nicolas. Pour s'entraîner, le couple a gravi le Pic d'Aneto dans les Pyrénées l'été dernier. "Je pense que ça va être une très belle expérience parce qu'on s'est beaucoup renseigné. Même si physiquement ça peut être effrayant, on s'y prépare." Leur départ est prévu le 15 août prochain. Avec eux pour cette ascension, seront présents le guide de haute-montagne Jean-Yves Fredriksen mais aussi le réalisateur de films Nicolas Alliot.

Pour faire un don et aider les deux frères : https://www\.helloasso\.com/associations/vaincre\-les\-maladies\-lysosomales/collectes/mont\-doudou\-blanc\-pour\-eden\-et\-abel