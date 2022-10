Ils gagnent 1800 euros en moyenne par jour dans les hôpitaux manchois

Ce sont des "mercenaires cannibales", c'est avec ces mots que le ministre de la santé François Braun a décidé de mettre fin aux dérives de l'intérim à l'hôpital. Cet été en Corse des médecins se sont fait payer jusqu'à 4000 euros la journée de remplacement.

Un plafond à...1140 euros la journée de travail

Si une loi existe déjà : la loi Rist votée en avril 2021, elle n'a pas été appliquée en raison du covid. cette loi prévoit un plafond : 1140 euros par garde de 24H, le ministre de la santé veut donc la faire appliquer au printemps prochain et il veut même la durcir en introduisant des plafonds pour les infirmières et l’interdiction de pratiquer l’intérim pour les jeunes diplômés.

L'intérim plombe le budget des hôpitaux manchois

Au centre hospitalier public du Cotentin "l'intérim a couté l'an dernier 5 millions d'euros soit la moitié du déficit de l'établissement" selon Pascal Carretey, secrétaire départemental de la Fédération autonome. 5 millions d'euros c'est aussi la facture à l'hôpital d'Avranches Granville, Cyril Thieulent est le secrétaire CGT : "quand un intérimaire est payé 1800 euros la journée voire plus et qu'un médecin de l'hôpital est rémunéré 250 euros pour la même chose ça crée des tensions dans les équipes et c'est normal". L'hôpital Mémorial de Saint-Lô dit s'en sortir un peu mieux que ses camarades et parle d'un coût de l'intérim à l'année autour des 2 millions 700 000 euros.

Après le médical, l'intérim séduit le secteur du paramédical

Fixer un plafond à 1150 euros la journée c'est bien pour Nathalie Jéhenne représentante CGT à l'hôpital de Saint-Hilaire-du-Harcouët mais "je crains une fuite vers le privé car le médecins intérimaires iront là où il y aura le, plus d'argent". A Cherbourg Pascal Carretey, secrétaire départemental de la Fédération autonome lui voit avec crainte "ces pratiques déteindre aujourd'hui dans le secteur paramédical, là aussi il y a de l'intérim et c'est même uberisé avec une application sur smartphone qui permet d'accepter les missions" Premier arrivé, premier servi. Cyril Thieulent le secrétaire CGT à l'hôpital d'Avranches Granville "attend de voir comment tout ça va se mettre en place mais je reconnais que c'est une avancée et que c'est courageux de la part du ministre car il est temps de dire stop".

Des intérimaires aux profils carnassiers

Des intérimaires qui n'hésitent pas à s'échanger leurs bonnes et mauvaises adresses financières pour faire grimper les enchères. Certains refuseraient de travailler les week-end ou pendant le vacances de noël et enchaineraient les vacations pour se faire de l'argent. Ici on raconte qu'un médecin proche de la retraite se vante de faire de l'intérim pour payer son appartement avec vue sur la Tour Eiffel quand un autre cale ses missions en fonction d'évènements familiaux, le billet d'avion lui étant remboursé. Pas de doute le nerf de la guerre ici c'est l'argent mais pour combien de temps ? Pour les syndicats manchois il est d'agir, l'idéal serait même pour quelques uns d'interdire l'intérim dans le secteur de la santé et d'embaucher avant qu'il y ait une hémorragie. Ce qui fait dire à certains "qu'on est bien plus proches aujourd'hui du serment d'hypocrite que de celui d'Hippocrate".