"Ils ont besoin d'être rassurés" : après le scandale, Orpea ouvre le débat dans un Ehpad près de Poitiers

La moyenne d'âge avoisine les 90 ans. Et pourtant, les résidents réunis dans la grande salle de l'Ehpad Les Jardins de Camille, à Saint-Benoît, sont aux aguets. Une centaine d'entre eux, en comptant leurs proches, se sont réunis mardi 8 juin pour participer aux états généraux d'Orpea, organisés après la publication du livre-enquête "Les Fossoyeurs", qui a révélé un scandale de maltraitance dans le groupe. Une cinquantaine de rencontres sont organisées dans toute la France jusqu'à la mi-juin, pour collecter les doléances des résidents et de leur famille.

Le manque de personnel reste la principale préoccupation des résidents de cet Ehpad Orpea. © Radio France - Bastien Munch

"Le personnel manque !", s'écrie Françoise, qui a récupéré le micro transmis par l'animatrice du débat. "Et de temps, en temps, une petite augmentation pour les soignantes, ce serait mieux..." Les autres résidents approuvent.Le manque de bras, c'est une problématique sur toutes les lèvres ici. Aux Jardins de Camille, 22 soignants se relaient pour s'occuper des 80 résidents. "Moi un jour, je suis tombée. Et personne ne me répondait quand j'appelais", déplore Henriette, qui s'apprête à passer le cap du centenaire le 28 juin prochain. "Apparemment c'était l'heure de dîner, mais ça n'empêche qu'il faudrait toujours quelqu'un pour répondre."

Difficultés de recrutement

Une situation que confirme le personnel soignant dans la salle. "Certaines soignantes viennent me voir en disant qu'elles ont l'impression de faire de la maltraitance", explique l'une des infirmières. "Elles n'ont pas le temps de discuter, de réajuster la couette, de servir un verre d'eau, de chercher à manger... Sachez bien que ça, c'est quelque chose qui ne nous convient pas non plus", assure-t-elle. Le principal problème provient du manque de recrutement, affirme la directrice de l'Ehpad Les Jardins de Camille. "Recruter du personnel aujourd'hui, c'est un petit peu la guerre entre chaque établissement médico-social ou sanitaire", décrit Élodie d'Angio.

Il est parfois difficile, voire impossible, de parvenir à remplacer un absent. - Élodie d'Angio, directrice de l'Ehpad Les Jardins de Camille

La directrice de l'Ehpad compte sur cette rencontre pour retisser le lien de confiance parfois rompu avec les familles. "Au niveau de l'établissement, on communique très souvent avec eux donc ils nous connaissent", explique-t-elle. "En revanche, les questionnements un peu plus pointus nous concernent moins, mais touchent plutôt l'organisation au niveau des finances. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont besoin d'être rassurés, comme le personnel." Selon Élodie d'Angio, le scandale Orpea a "permis de prendre ce recul". "La question ne se pose même pas de savoir si on va évoluer sur certains points. On est obligés", affirme-t-elle.

Les organisateurs du débat ont d’abord projeté un film avec des témoignages de résidents, de soignants et de proches. © Radio France - Bastien Munch

Plus de transparence

Vincent accompagne sa mère pour ce débat à l'Ehpad. Il appelle à plus de transparence au sein du groupe Orpea. "On est tous conscients que les équipes font le maximum", assure-t-il. "Il faut que la direction générale d'Orpea prenne sa part, et nous donne un peu plus de visibilité et de transparence sur comment sont utilisés les fonds, et de combien chaque Ehpad peut bénéficier. Pour nous, cette gestion est assez opaque." Il avoue que c'est le livre "Les Fossoyeurs" qui l'a motivé à en savoir plus. "Avant ce scandale, c'était difficile de faire la part des choses entre ce qui était lié au Covid-19 et les dysfonctionnements internes", détaille le Poitevin.

C'est compliqué de dire aux équipes qu'elles ne font pas le boulot sans que l'on sache exactement ce qu'il se passe. - Vincent, le fils d'une résidente

Certains résidents ont aussi critiqué la nourriture de l’établissement. © Radio France - Bastien Munch

Les remarques recueillies lors de ces états généraux seront toutes retranscrites et compilées dans une synthèse prévue pour parution cet automne. Une plateforme en ligne est aussi mise en place pour que les résidents et leurs proches donnent leur avis.