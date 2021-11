Ils ont sauvé des vies grâce à l'application Sauv'Life, des Normands remerciés à Pirou

L'association Sauv'Life et le Samu 50 ont remis, ce samedi 20 novembre à Pirou, un diplôme d'honneur à des citoyens inscrits sur l'application Sauv'Life et qui ont secouru des victimes d'arrêt cardiaque.

"Un minute sans massage cardiaque, c'est 10% de survie en moins," explique Arnaud Libert, co-fondateur de l'application Sauv'Life. Le principe : le SAMU lance l'application lorsqu'il est alerté d'un arrêt cardiaque. Les inscrits dans un rayon d'environ 1 km autour de la victime signalée reçoivent ensuite une alerte sur leur téléphone et se rendent immédiatement sur place pour pratiquer un massage cardiaque. Cela fait environ 18 mois que le SAMU utilise cette application dans la Manche et plusieurs personnes sont déjà intervenues, elles ont donc été remerciées ce samedi 20 novembre à Pirou pour leur action par un diplôme d'honneur.

Elodie Geaffroy est infirmière et inscrite sur l'application Sauv'Life dans le Calvados. Elle a secouru Roger (à droite) en mai dernier. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Intervenir plus vite que les secours pour sauver des vies

A 73 ans, Roger était chez lui en mai dernier quand il s'est effondré. "J'ai eu un pontage cardiaque un an et demi avant ," explique cet habitant de Baron-sur-Ordon dans le Calvados, "et tout allait bien." Vient donc l'accident cardiaque. Son épouse, Annick est présente avec leur fils, c'est lui qui appelle les secours."Les pompiers lui ont demandé s'il savait faire un massage cardiaque," indique Annick, "j'ai dit "non, on ne sait pas"."

Le SAMU déclenche donc l'application Sauv'Life. C'est Elodie qui reçoit l'alerte sur son téléphone. "Je suis partie en catastrophe," se souvient cette infirmière au CHU de Caen, "je suis rentrée dans la maison, je n'ai pas réfléchi." Sur place, la jeune femme de 28 ans répète ce qu'elle a appris dans son métier et examine Roger qui ne respire plus. Elle pratique donc le massage cardiaque. Elle ne l'avait fait que sur des mannequins en plastique auparavant alors cet épisode l'a marquée : "J'ai vu une sacré différence ! J'avais peur de lui casser quelques côtes parce que j'entendais que ça craquais." Elodie a été rejointe par un deuxième bénévole Sauv'Life. L'application lui avait indiqué où trouver un défibrillateur dans la commune et il l'a apporté. Le massage cardiaque d'Elodie a fonctionné puisque 2 minutes avant l'arrivée des pompiers, le cœur de Roger est reparti, mais Roger lui ne se souvient de rien. Il s'est réveillé 3 jours plus tard à l'hôpital.

5 800 inscrits sur Sauv'Life dans la Manche

"Quand vous êtes inscrits sur l'application, vous acceptez que le SAMU vous alerte quand vous êtes à moins de 1 000 mètres d'un arrêt cardiaque," indique Arnaud Libert. Dans la Manche, 5 800 personnes sont dans ce cas là et le SAMU 50 déclenche l'application environ 3 fois par semaine sur le territoire. Ces volontaires peuvent être sollicités à tout moment. En France, 330 personnes ont pu être sauvées de cette manière depuis la création de Sauv'Life il y a 3 ans.

L'idéal est d'être formé au massage cardiaque mais on peut s'inscrire même si ce n'est pas le cas. "Il vaut mieux faire un mauvais massage cardiaque que pas de massage cardiaque," déclare le co-fondateur de l'application. Le SAMU est formé pour pouvoir coacher une personne par téléphone pour qu'elle puisse intervenir, c'est ce qu'il appelle une "guidance".

Sauv'Life est présent dans 70 SAMU de France sur 90 et espère se développer partout. "Plus on est nombreux, plus l'application est connue et plus les gens peuvent être sauvés," espère Arnaud Libert.