Ils sauvent une femme victime d'un malaise cardiaque, "il faut apprendre les gestes de premiers secours !"

Jonathan Hezely et Gildas Allard ont sauvé une vie. Samedi, ils se trouvaient au restaurant samedi dernier à Limoges. Quand l'une des clientes perd connaissance, les deux amis se portent à son secours. "Au début on a cru à un léger malaise", explique Jonathan, sapeur pompier de profession. "Elle a commencé à fléchir la tête dans son assiette. Nous l'avons alors mise en PLS, position latérale de sécurité, un des premiers gestes à réaliser. On a essayé de garder contact avec elle, c'est aussi très important."

Au bout de quelques minutes, Gildas constate que la victime est en arrêt cardio respiratoire. "Là tout change", se rappelle Jonathan. "J'appelle les secours pour les informer de la situation d'urgence et je pars à la recherche d'un défibrillateur, il n'y en avait pas dans le restaurant. J'en trouve finalement un dans un Mcdonald's situé non loin." Les deux amis vont prodiguer un massage cardiaque et utiliser le défibrillateur avant l'arrivée de secours. Finalement pris en charge par le SMUR, la victime fera un séjour au CHU de Limoges. Quelques jours plus tard, elle s'en sort avec aucune séquelle.

"Plus de vies sauvés si les gens apprennent les gestes qui sauvent"

Heureusement que les deux amis connaissaient les gestes qui sauvent. "Cela aurait pu être dramatique car du moment où le cœur ne bat plus, la personne est en danger chaque seconde sans battement. Il n'y avait pas de personne qui connaissait ces gestes dans le restaurant. Heureusement, on a tenu le flux sanguin avec le massage cardiaque."

Jonathan est aussi membre de l'association de l'union départementale des premiers secours de la Haute-Vienne. Il invite le plus de monde à apprendre ces gestes simples : "Il y a beaucoup d'ateliers qui le font. Les pompiers en font, notre association aussi... Il suffit de taper sur internet il y a plein d'endroits et d'associations qui proposent ce type de formation. Plus de personnes apprendront ces gestes, plus de vies seront sauvés. Chaque minute compte et intervenir quelques minutes en amont des secours peut être décisif dans la survie ou les éventuelles séquelles d'une victime."