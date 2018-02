Tricoter un immense ruban bleu pour sensibiliser au handicap de l'autisme, c'est l'objectif de l'association icaunaise "Ruban Bleu Autisme". Ce week-end elle organise un marathon tricot à Héry, et le ruban grandit à vue d’œil !

L'ambiance est studieuse, les gestes précis. "Ça revient vite, c'est comme le vélo ça ne s'oublie pas !", confie André-Yves, en plein labeur. Comme quelques-uns des tricoteurs présents, le jeune homme de 21 ans est lui-même concerné par l'autisme : "j'ai un petit cousin et une petite cousine qui sont autistes, et donc cela me tenait à cœur de le faire pour eux."

Les bénévoles s'affèrent avec la laine fournie par l'association. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Plus de deux kilomètres de laine

Chaque petit ruban indigo, cyan ou turquoise est ensuite greffé à un grand ruban, qui est enroulé autour d'une énorme bobine. Une bénévole, très concentrée avec son double décimètre, effectue la dernière mesure : "Trois-cent soixante-et-onze mètres quatre-vingt quinze !" Soit la taille qu'il a gagné les quinze derniers jours, mais en comptant les rubans précédents, l'ouvrage atteint plus de deux kilomètres.

Il faut à chaque fois mesurer méticuleusement l'avancée des travaux. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Que de laine filée pour Virginie Coupé, qui a commencé à tricoter en mai dernier avec quatre amies dans son jardin. "Des gens viennent de Sens, d'Avallon... on a même des courriers de Vosgiens, de Lillois ou de Toulonnais qui nous envoient leurs rubans", raconte la présidente de l'association "Ruban Bleu Autisme", émue par l'engouement. Elle souhaite sensibiliser à un handicap qu'elle estime méconnu dans l'Yonne : "ça fait peur. Les gens ne voient pas un enfant qui peut évoluer, qui peut apprendre à discuter..."

Certains ont une technique bien rodée. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Le ruban bientôt dans les rues d'Auxerre?

Pourtant, sa fille Madison, sept ans, atteinte d'autisme, est en classe de CE1. "C'est grand, très grand", lâche-t-elle en voyant le ruban. Elle a très hâte de le voir quitter sa bobine pour aller serpenter dans les rues : Virginie Coupé est en discussion avec la mairie d'Auxerre pour exposer le ruban le 2 avril prochain, lors de la Journée Mondiale de la Sensibilisation à l'Autisme.

Vous aussi, tricotez pour la bonne cause !

Pour ceux qui sont sensibles à la cause de l'autisme, sachez que les prochains cafés-tricot se tiennent le 25 février à Rosoy, et de nouveau à Héry le 11 mars.