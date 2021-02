PHOTOS - Dans les coulisses de la vaccination à l'hôpital de Bayonne

Tout commence ici. Devant l'entrée du grand entrepôt de la pharmacie de l'hôpital, un carton posé par terre, le logo Pfizer à l'intérieur. "Ça c'est une boite spécifique de Pfizer qui peut maintenir à -80° pendant 24h", commente Franck de Casanove, responsable du pôle pharmacie de l'hôpital. La température nécessaire pour conserver et donc transport le vaccin américain Pfizer, premier à avoir été autorisé sur le marché.

Une fois par semaine environ, l'hôpital de Bayonne reçoit un carton de livraison du laboratoire américain Pfizer © Radio France - Anthony Michel

De cette livraison, direction ensuite l'intérieur de cette immense salle, aux allures d’entrepôt Amazon, remplie de cartons. Sur le côté, un immense congélateur, protégée par une grille, et deux clés de protection. Une installation demandée en amont par les autorités sanitaires, pour protéger entre autres d'éventuels anti-vaccins, ou des vols. C'est dans ce congélateur que sont conservées toutes les doses du vaccin à -80° pour tout les centres du Pays basque. "Quand ça sort d'ici, on le met entre 2 et 8°, et la, c'est 5 jours" explique Franck de Casanove. Les 7 centres de vaccination extérieur ont donc jusqu'à 5 jours pour administrer le vaccin une fois leur dotation récupérée.

A l'intérieur de ce frigo, l'hôpital de Bayonne conserve toutes les doses Pfizer à destination des centres de vaccination du Pays basque. © Radio France - Anthony Michel

"Le mois de janvier a été galère" déplore Franck de Cazanove, responsable du service pharmacie à l'hôpital de Bayonne

Si aujourd'hui le système est globalement bien rodé avec des livraisons hebdomadaires conséquentes, environ 600 flacons (soit 3600 vaccinations possible), les premières semaines ont été compliquées. "Au début on a galéré, le -80° on avait pas l'habitude, puis les livraisons en pleine nuit", raconte Franck de Cazanove. Tout le service avait dû d'ailleurs du jour au lendemain se préparer à l'arrivée des vaccins en recrutant des préparateurs.trices, lancer une boite mail ainsi qu'un numéro de téléphone dédié.

Chaque semaine, les préparatrices en pharmacie de l'hôpital répartissent les différentes dotations pour chacun des centres du Pays basque. © Radio France - Anthony Michel

Des livraisons plus compliquées pour l'AstraZeneca

Ca, c'est pour l'organisation du vaccin Pfizer, pour les doses du laboratoire britannique AstraZeneca, c'est différent. Déjà en matière de conservation, celui-ci peut être gardé dans un frigo presque classique. "C'est entre 2 et 8°, c'est plus facile d'emploi, d'autant qu'une fois qu'on a fait une première vaccination avec un flacon, si on le laisse bien au frigo, on peut l'injecter encore pendant 48h", explique Franck de Cazanove. En revanche en terme de livraison, c'est plus compliqué. Depuis son autorisation sur le marché au début du mois de février, l'hôpital de Bayonne n'a reçu que deux livraisons, soit en tout 3500 doses. Le vaccin réservé pour le moment au personnel soignant de moins de 65 ans est injecté dans un nouveau centre à l'intérieur de l'hôpital. Les autres établissements de santé privés ont pu récupérer leur dotation récemment.

Depuis sa mise sur le marché, l'hôpital n'a reçu que deux livraisons du vaccin Britannique AstraZeneca © Radio France - Anthony Michel

Quelques étages plus haut, une partie des doses finissent leur chemin dans l'une des trois salles de vaccination que compte l'hôpital. Les patient.es qui se sont inscrit.es font la queue devant la porte. Une secrétaire les attend pour faire leur enregistrement, leur donner un deuxième rendez vous si c'est pour la première injection, et les amène à un médecin. Ensuite ils sont vaccinés, attendent un quart d'heure pour voir si tout va bien.

Depuis le début de la vaccination au Pays basque le 6 janvier dernier, 12 762 personnes ont été vaccinées en date du 16 février dernier.

Reportage dans les coulisses de la vaccination à l'hôpital de Bayonne Copier