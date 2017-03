IMAGES- L'hôtel des Thermes inauguré ce jeudi à Dax

Après presque quatre ans de fermeture, l'un des hôtels thermaux emblématiques de Dax est inauguré ce jeudi avant une réouverture au public samedi. La carte postale extérieure avec les façades en bois est maintenue, mais à l'intérieur, il est entièrement rénové.

C'est une renaissance. L'hôtel des Thermes de Dax, nouvelle version, est officiellement inauguré ce jeudi, et ouvert au public samedi.

Il s'agit de l'hôtel conçu en 1992 par l'architecte Jean Nouvel, que les dacquois appellent aussi "le cageot", reconnaissable entre mille avec ses dizaines de volets en bois. Repris par la famille Bérot très connue sur Dax, l'hôtel thermal était fermé depuis une inondation de ses sous-sols en 2013.

Même image extérieure mais un intérieur 100% modernisé

Après cinq mois de chantier seulement, pour un budget de 2,2 millions d'euros, les Thermes ne sont plus tout à fait les mêmes.

Huit kilomètres de tuyaux refaits à neuf - Agence Oxygene

La piscine de 130 m2 - Agence Oxygene

Déjà tout ce qui ne se voit pas : huit kilomètres de tuyaux pour la partie thermale, ont été complètement refaits pour garantir un niveau d'hygiène maximum, principalement dans la lutte contre les germes. La piscine de 130 m2 avec ses 16 jets massants a également été repensée.

Les chambres ont été rénovées et modernisées - Agence Oxygène

3 000 curistes par an attendus

Ce qui intéresse les curistes, ce sont aussi les 90 studios entièrement rénovés, avec des grandes baies vitrées, des cuisines modernisées pour une prestation haut de gamme. L'intérieur n'avait pas été rénové depuis 25 ans.

A côté de l'hôtel du Splendid qui doit rouvrir en 2018 , c'est son image de carte postale au bord de l'Adour que Dax est en train de faire revivre. A l'hôtel Jean Nouvel le thermalisme médical (rhumatologie et phlébologie) avec 3 000 curistes attendus chaque année, et au Splendid le bien-être et l'accueil du grand public avbec restaurant et spa.

Une cure à l'hôtel des Thermes en haute saison coûtera entre 1000 et 1 400 euros.