Lundi 18 janvier a marqué le top départ de la vaccination des personnes âgées de plus de 75 ans. A Nantes, l'un des deux centres de vaccination, celui de la salle Erdre, a accueilli les 74 premiers volontaires.

EN IMAGES : l'ouverture de la vaccination aux Nantais de plus de 75 ans

Depuis ce lundi 18 janvier, les personnes âgées de plus de 75 ans peuvent se faire vacciner contre le coronavirus. A Nantes, le centre de la salle Erdre, au nord de la ville, a accueilli 54 volontaires pour cette première journée. A l'entrée, ils sont accueillis par les bénévoles de la Protection civile qui leur font remplir un questionnaire sur les antécédents médicaux. Ils sont ensuite dirigés vers l'un des quatre box installés dans le gymnase. Puis ils sont reconduits vers un espace de repos, où ils restent en observation pendant une quinzaine de minutes.

On a dû arrêter les prises de rendez-vous.

Parmi les premiers inscrits, il y a Salvatore. Il rêve de pouvoir serrer une nouvelle fois ses petits-enfants dans ses bras. "Une fois vacciné, on va toujours prendre des précautions puisque les enfants vont toujours à l'école. On restera vigilant." Philippe, lui, a très envie d'entrer dans une salle de cinéma. "Quand je les vois fermées, je trouve cela dommage que les gens ne puissent pas se retrouver ensemble". L'homme de 79 ans est pris en charge par une des infirmières libérales mobilisées, Sandrine : "On est censés avoir 144 patients par jour."

Après l'injection, les patients sont conduits vers un espace de repos où ils sont en observation une quinzaine de minutes. © Maxppp - Marie Roussel

Ce gymnase reconverti en centre de vaccination pourrait recevoir davantage de patients. Mais comme partout, le retard de livraison annoncé par Pfizer Bio N'Tech a freiné l'élan. "On pourrait imaginer ajouter des lignes de vaccination mais nous n'avons pas suffisamment de doses, explique Marlène Collineau, adjointe à la mairie de Nantes en charge de la santé. Les créneaux de vaccination sont pris d'assaut, donc on demande à ceux qui veulent s'inscrire de s'armer de patience."

Les prises de rendez-vous sont bloquées au 15 février pour la première injection. © Radio France - Marie Roussel

Les prises de rendez-vous pour les premières injections sont donc bloquées au 15 février pour le centre de vaccination de Nantes-Erdre, au 9 mars pour les deuxièmes.