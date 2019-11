Implants auditifs : une première mondiale au CHU d'Amiens

Amiens, France

C'est une première mondiale dans le monde de la chirurgie, réalisée au CHU d'Amiens, le 2 octobre 2019. Un patient, souffrant d'une surdité profonde, a pu retrouver l'ouïe grâce à la pose d'un implant.

Ce qui est inédit, c'est l'opération en elle-même : pour la première fois, elle a eu lieu à 100% à l'aide de robots. En termes techniques, on parle là de la "première implantation cochléaire totalement robotisée".

Selon le CHU, cette technique est "plus précise, moins invasive et avec une ouverture minime de la peau", donc plus confortable pour les patients.