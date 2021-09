Implants contraceptifs Essure : des patientes manifestent à Paris ce week-end

Elles sont en colère et veulent se faire entendre : les victimes d'implants contraceptifs vont manifester Place de la république à Paris ce samedi 18 septembre. Une manifestation organisée par l'association RESIST, présidée par la saint-loise Emilie Gillier.

Émilie Gillier préside RESIST, le réseau d'entraide, soutien et informations sur la stérilisation tubaire.

RESIST réunit près de 3800 femmes en France qui ont développé d'importants problèmes de santé, depuis des fatigues chroniques jusqu'à des problèmes neurologiques, ORL, hémorragiques ou encore des dépressions.

Leur point commun : toutes ont eu un implant Essure, ce moyen de contraception définitif, longtemps utilisé comme une alternative à la ligature des trompes. Ces implants mis sur le marché en 2001 ressemblent à des petits ressorts métalliques posés sur les trompes pour rendre la femme stérile.

Et la date de cette manifestation n'a pas été choisie par hasard : c'est le 18 septembre 2017, il y a tout juste quatre ans, que les implants Essure ont été retirés de la vente par le laboratoire Bayer.

Aujourd'hui, l'association se bat pour la reconnaissance de ces victimes et leur meilleure prise en charge, sachant qu'en France, ces implants auraient été posés sur plus de 200.000 femmes. Elle suspecte des problèmes d'intolérance et de migrations des métaux dans l'organisme.

Avec cette manifestation à Paris, Emilie Gillier espère alerter les porteuses de ces implants Copier

L'association réclame qu'un courrier d'information soit envoyé à chacune des porteuses d'implants Essure en France. Elle demande également la création d'une ALD, une affection longue durée spécifique qui reconnaîtrait les effets indésirables persistants afin d'améliorer la prise en charge au niveau de l'Assurance maladie.