Implants contraceptifs Essure retirés de la vente : "c’est une première victoire"

La Mosellane Marielle Klein, présidente de l’association RESIST, vient d’obtenir une première victoire dans son combat contre les implants contraceptifs Essure. Leur vente est suspendue, mais le combat continue.

Un géant de l'industrie pharmaceutique recule face aux critiques et c'est une Mosellane qui a mené le combat. Le laboratoire Bayer suspend la vente des implants contraceptifs Essure, qui ressemblent à des petits ressorts, parce que les ventes sont en chute libre depuis que les effets secondaires sont dénoncés : saignements, douleurs, forte fatigue, réaction allergique, dépression.

Pour Marielle Klein, présidente de l’association RESIST (réseau d’entraide, soutien et informations sur la stérilisation tubaire), et originaire de Spicheren, c’est une première victoire mais le combat continue. "Nous misons sur la justice pour faire la lumière sur le défaut de sécurité de ces implants. Et nous allons écrire à la ministre de la Santé pour organiser l’indemnisation des victimes".

Le corps médical reste dans le déni - Marielle Klein, présidente de RESIST

"Malheureusement, aucun médecin ne nous soutient. Le corps médical reste dans le déni puisqu’il n’existe pas d’études scientifiques pour démontrer la dangerosité du produit. Et Bayer ne fournit pas ses études à l’agence du médicament. Il n’y a que quelques professionnels qui nous approchent timidement".