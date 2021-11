Inauguration d'un centre municipal de santé à Espira-de-l'Agly : nouveau remède contre les déserts médicaux ?

C'est un nouveau centre municipal de santé qui a été inauguré ce jeudi, à Espira-de-l'Agly, qui regroupe quatre médecins généralistes. Ils ont commencé en novembre 2020, mais étaient installés dans des bâtiments temporaires. C'est donc de tous nouveaux locaux qu'ont visités les médecins et élus du territoire, présentant ce nouveau centre comme une des solutions aux déserts médicaux qui se multiplient.

Le maire d'Espira-de-l'Agly se félicite de ce projet, qui bénéficie à ses administrés. Quand il a su que les deux médecins généralistes de sa commune allaient partir, il a voulu trouver une solution. "Pour moi, c'était le bon choix", reconnaît-il. "Ça nous permet de remettre de l'équité face aux coûts des soins", ajoute-t-il. Désormais, les patients ne paient plus que 7,5 euros la consultation, contre 25 euros en libéral.

"Je savais quand je commençais ma journée, mais je ne savais jamais quand j'allais terminer" - Robert Sagols, médecin généraliste

Un fonctionnement qui profite également aux médecins, qui sont désormais employés municipaux. "La charge de travail et d'administration, dans un cabinet libéral, devenait de plus en plus lourde. Je savais quand je commençais ma journée, mais je ne savais jamais quand j'allais terminer. Là, on peut dire que, aux alentours de 20h, 20h30, on est sûr de pouvoir être libéré", avoue Robert Sagols, qui a passé plus de 35 ans en libéral à Rivesaltes. Il confie aussi que les charges sont moindres, maintenant que c'est la mairie qui les paie : "En libéral, j'étais à plus de 60% de réversion. Là, je suis à 20%."

Lutter contre les déserts médicaux

Une nouvelle offre de soin à Espira, alors que se multiplient les déserts médicaux dans le département et en France. Récemment, c'est la Tour-de-France, qui se retrouve sans médecin généraliste depuis le mois d'octobre. C'est pourquoi le Conseil départemental a lancé un diagnostic en début d'année pour proposer des solutions pérennes contre ce phénomène. Solutions qui résideraient donc, peut-être, dans ces modèles de centres et maisons de santé. Ce vendredi, c'est à Tautavel que sera inauguré une maison de soins, réunissant une dizaine de professionnels de santé.