Inauguration de Way 4 Space à Saint-Médard-en-Jalles : des entreprises en route vers l'espace

Les locaux de Way 4 Space ont été inaugurés ce mardi soir à Saint-Médard-en-Jalles. C'est un lieu de recherche dédié à l'espace. Objectif : mettre en commun les compétences des entreprises du secteur spatial de la Métropole et de la région Nouvelle-Aquitaine.

Way 4 Space ("un chemin vers l'espace") est un centre de recherche sur les technologies liées à l'espace qui a ouvert ses portes au printemps dernier à Saint-Médard-en-Jalles. Sa mission : encourager les entreprises du secteur à coopérer et trouver de nouvelles solutions pour les satellites notamment.

Way for Space, c'est d'abord la rencontre du public et du privé. D'un côté les élus de la Région, de la Métropole et de Saint-Médard-en-Jalles et de l'autre les grands industriels du secteur : Ariane Group, Thalès, Dassault.

Le marché de l'espace est en pleine croissance. Il y a toujours plus de satellites au dessus de nos têtes et des acteurs privés qui partent eux aussi à la conquête des étoiles, Space X pour n'en citer qu'un seul. Alors si les entreprises de Nouvelle-Aquitaine veulent gagner des parts de marché dans l'espace elles ont tout intérêt à collaborer sur des projets. La clef du succès c'est l'innovation portée par des idées de rupture, en clair trouver des solutions qui n'existent pas encore aujourd'hui.

On parle souvent de Toulouse comment référence française de l'aéronautique et de l'espace. Finalement Bordeaux n'est pas si loin que cela ! Il suffit de regarder le nombre de salariés lié à ce secteur dans notre région : 3.000 personnes chez Ariane Group en Gironde, près de 500 chez Safran Data System, le spécialiste des télécommunications qui vient d'ailleurs d'inaugurer cette semaine une extension de ses bâtiments à La Teste. L'espace en Nouvelle Aquitaine c'est près de 10.000 salariés.