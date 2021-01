Incendie de Lubrizol : les prélèvements sur l'amiante ont-ils été mal faits?

Les prélèvements sur l'environnement ont-ils été mal faits après la catastrophe de Lubrizol, à Rouen? Claude Danglot, médecin biologiste, a été chargé par le CHSCT du SDIS 76 d'un rapport consacré aux conséquences de l'incendie sur la santé des pompiers. Rapport qui sera rendu d'ici la fin du mois de janvier mais le Dr Danglot a accepté d'en dire quelques mots à notre consœur Anaëlle Verzaux de France Inter, dans l'émission La Tête au Carré.

Selon ce médecin proche de la CGT, il est impossible qu'on n'ait pas retrouvé de traces d'amiante dans les prélèvements effectués sur l'environnement suite à l'incendie. Quand le 26 septembre 2019, plus de 8.000m² de toiture en fibrociment ont brûlé, "plusieurs millions de milliards de fibres d'amiante ont été libérées", affirme le médecin biologiste.

Si aucune trace d'amiante n'a été détectée, c'est donc que les mesures n'ont pas été faites correctement : "Les fibres d'amiante étaient dans l'air et pas au sol, elles étaient entraînées par le mouvement de convection de l'air chaud de l'incendie". Et Claude Danglot de poursuivre : "Les prélèvements ont été faits par des gens qui n'étaient pas compétents. Il faut réfléchir un peu, c'est pas n'importe où n'importe comment."

Le Dr Pascal Roux, médecin spécialiste en environnement et conseil de l'entreprise Lubrizol, se dit surpris d'entendre son confrère dénigrer la société qui a effectué les analyses : "Je m'étonne un peu du procès en incompétence qui est fait à Bureau Veritas. C'est une référence internationale en termes de métrologie."

30 prélèvements ont été effectués dans l'air et aucune trace d'amiante n'a été détectée

Dans les jours qui ont suivi l'incendie, des habitants vivant à plusieurs kilomètres de Lubrizol ont retrouvé des morceaux de toiture de l'usine dans leur jardin. Mais pour le Dr Roux, l'amiante est restée encapsulée dans le fibrociment. Car après l'incendie, il y a bien eu des prélèvements effectués dans l'air : 30 exactement, jusqu'à 8 kilomètres autour. Et aucun n'a détecté de fibre d'amiante.

Les mesures ont été faites dans les 48 heures mais, il est vrai, pas au moment où les pompiers étaient en train d'éteindre le feu. Il y avait alors, explique le médecin-conseil de Lubrizol, d'autres priorités à gérer : "Vous pensez bien qu"il y avait d'autres préoccupations. Des canisters (absorbeurs de gaz utilisés dans la surveillance de la qualité de l'air) ont été prélevés sur le moment mais ils n'ont pas permis de mesurer l'amiante."

Selon Pascal Roux, on n'a pas retrouvé non plus de fibres d'amiante sur les trois combinaisons de pompiers analysées après l'incendie.