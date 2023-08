Incendie de Lubrizol : une nouvelle étude sur les conséquences socio-économiques

Une nouvelle étude post-incendie de Lubrizol a été lancée en octobre 2022. Cette fois, ce ne sont pas les conséquences sanitaires qui sont étudiées mais l**'impact socio-économique**, en d'autres termes, les conséquences sur le comportement des ménages et l'économie du territoire.

Cette étude est menée dans le cadre du projet Copherl dédié à ce gros accident industriel. Elle est financée par la région Normandie, la Métropole de Rouen, l'Université de Rouen, l'Agence Nationale de Recherche et lUunion Européenee.

Les responsables de l'étude tentent de répondre à tout un tas de questions : y a-t-il eu des déménagements ? des conséquences sur les prix de l'immobilier, les dépenses de santé, de sécurité ? Les riverains ont-ils changé leurs habitudes de consommation ?

En répondant à ces questions, les chercheurs veulent établir un tableau bénéfices-risques sur l'implantation d'usines seveso sur un territoire. "nous on est neutre en tant que scientifiques, on présente les arguments pour et les arguments contre" précise Franck Virolleau, chercheur à l'université de Rouen en charge de l'étude.

L'idée est aussi d**'interroger les habitants sur leurs attentes** concernant la gestion du risque, les aides en cas d'accident, leur vision sur l'aménagement du territoire. Une partie importante de l'étude souligne le chercheur car elle peut aussi influencer les politiques publiques.

L'étude aura d'autant plus d'impact qu'elle aura un nombre important de retours de questionnaires.