Incendies en Gironde et dans les Landes : des fumées comparables à un pic de pollution, d'après l'ARS

L'incendie gigantesque qui a brûlé plus de 7400 hectares dans les Landes et en Gironde est toujours actif ce jeudi 11 août et des quantités très importantes de fumées sont émises. Certaines sont parfois observées à plusieurs centaines de kilomètres de distance. L'Agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine estime que l'impact des fumées "est assimilable à celui d’un pic de pollution intense" et adresse ses recommandations aux publics exposées, tout en rappelant que "la qualité de l’air en Gironde et dans les Landes fait l’objet d’un suivi régulier, qui permet d’évaluer notamment les effets de l’exposition éventuelle aux particules irritantes qui se dégagent des fumées".

Dans les secteurs les plus proches de l'incendie, en cas d'exposition directe aux fumées, l'ARS recommande "fortement de porter un masque de protection filtrant type FFP2 ou FFP3". L'ARS précise que : "Le niveau de filtration doit être adapté à l’épaisseur des fumées et à la fragilité des personnes (ex : problèmes cardio-respiratoires, asthme, maladies pulmonaires, femmes enceintes…)."

Dans les zones plus éloignées, où arrivent parfois les fumées, pouvant provoquer des irritations, les autorités sanitaires recommandent de limiter le temps passé à l’extérieur et de restreindre les activités physiques intenses en extérieur.

L'ARS précise néanmoins qu'il n'est pas nécessaire d'appeler les secours ni de consulter son médecin traitant pour une simple sensation d’odeur gênante.

Vigilance pour les personnes à risque

En revanche les fumées peuvent aggraver les pathologies des personnes à risque (personnes asthmatiques, ayant des pathologies respiratoires, ainsi que les personnes présentant une insuffisance cardiaque). L'ARS, recommande, en cas d'apparition de symptômes ou de gêne respiratoire chez les personnes à risque, de contacter le 15.