Incivilités au CHU de Bordeaux : "Un ambulancier a reçu un coup de pied dans la tête"

Des soignants qui prennent eux-mêmes la pose, face caméra, mains et bras croisés pour dire stop aux agressions. Les affiches de la nouvelle campagne de communication contre les incivilités sont actuellement diffusées auprès des 15.000 salariés du CHU de Bordeaux. En 2021, près de 800 actes allant de l'insulte à l'agression physique ont été signalés. Un chiffre en augmentation par rapport aux années précédentes (+5%).

"C'est assez déroutant : on vient pour aider les gens et on est mal reçus voire on est agressés"

"On a récemment un ambulancier du Samu, du SMUR qui était allé chez un patient et qui s'est fait agresser, raconte le Professeur Philippe Revel, directeur du Samu et chef du service des urgences du CHU de Bordeaux. L'ambulancier a pris un coup de pied dans la tête. Il souffre d'un traumatisme crânien et il a eu plusieurs plusieurs semaines d'arrêt de travail."

Les incivilités sont régulières dans le pôle des urgences du CHU (Pellegrin et Saint-André). A la régulation du 15, "ça m'arrive souvent d'avoir des gens qui nous parle mal, indique le Pr Revel. Ils trouvent qu'ils ont attendu trop longtemps. Ils sont pas d'accord avec la décision prise, voulaient aller aux urgences. Quand on leur dit que le médecin ne pourra peut-être pas venir avant 1h du matin, ils trouvent ça profondément anormal et le ton monte."